Supremex annonce la date de tenue de la téléconférence pour ses résultats du T4 2025

MONTRÉAL, 09 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, dévoilera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025, le jeudi 19 février 2026, avant l’ouverture des marchés. Une téléconférence sera tenue la même journée, à 10 h 00 (heure de l’Est) pour discuter des résultats.

Téléconférence :

La conférence téléphonique sera accessible via webdiffusion, à partir du site de la Société dans la section Investisseurs, sous Web Diffusion.

Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais. Pour participer à la conférence (professionnels de la communauté d’investissement seulement) ou l’écouter en direct, veuillez appeler les numéros suivants. Nous vous suggérons d’appeler au moins 5 minutes avant le début prévu de l’appel :

Participants locaux (Toronto) et internationaux : 647-846-8776

Participants de l’Amérique du Nord : 1-833-752-3804





La conférence en différé sera également disponible dans la section Investisseurs du site Web de la Société. Afin d’écouter l’enregistrement par téléphone, veuillez appeler sans frais en Amérique du Nord au 1 855-669-9658 ou au 412-317-0088 et entrer le code 7908289. L’enregistrement sera disponible jusqu’au jeudi 26 février 2026.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte neuf installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et quatre installations manufacturières dans trois états aux États-Unis, et emploie approximativement 900 personnes. Grâce à son vaste réseau, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des enveloppes et des emballages qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

