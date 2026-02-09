La Fondation Air Canada lance le programme de subventions Rêver grand qui soutient la santé et le bien-être des enfants et des jeunes par les loisirs actifs et les sports, s’inspirant de l’esprit d’Équipe Canada

MONTRÉAL, 09 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Air Canada a lancé son programme de subventions Rêver grand, qui vise à donner les moyens d’agir aux organismes voués à l’amélioration de la santé et du bien-être des enfants et des jeunes partout au Canada. Équipe Canada vise l’or aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Milano Cortina 2026, inspirant ainsi les jeunes Canadiens à persévérer et à s’épanouir, et le programme de subventions Rêver grand vient soutenir des initiatives qui misent sur le sport et les loisirs actifs pour développer la confiance, la résilience, l’inclusion et la croissance personnelle.





Rêver grand comprend deux subventions de 100 000 $ chacune : la subvention Avenir en santé, destinée aux programmes de sport qui font la promotion du bien-être, de l’inclusion et de la résilience chez les jeunes en quête d’équité, et la subvention Sports et loisirs accessibles, pour les initiatives permettant aux jeunes ayant un handicap de participer pleinement et en toute confiance à une activité physique. Les deux subventions reflètent l’esprit d’Équipe Canada, à savoir que le sport suscite la transformation, l’espoir, l’ambition et le courage de rêver grand.

« Le lancement du programme de subventions Rêver grand représente un grand jalon pour nous, a déclaré Éric Lauzon, directeur – Relations et Partenariats avec les collectivités. La raison d’être de ces subventions est d’ouvrir des portes afin de soutenir la santé et le bien-être des enfants et des jeunes en leur permettant d’accéder à des environnements où ils peuvent bouger, développer un sentiment d’appartenance et accroître leur confiance en soi. Les membres d’Équipe Canada nous montrent constamment que le sport a cette capacité d’inspirer la résilience, l’appartenance et les possibilités. Grâce à ce programme, nous pouvons fièrement soutenir des organismes qui aident les jeunes canadiens à découvrir leur potentiel, renforcer leur bien-être et avoir des rêves sans limites. »

La période de réception des demandes est ouverte. Elles doivent être soumises avant le 15 mars 2026. Pour être admissibles, les organismes caritatifs canadiens doivent avoir pour mission de venir en aide aux jeunes en quête d’équité, notamment les communautés racisées, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les groupes défavorisés ou les enfants et les jeunes handicapés, en mettant l’accent sur les activités physiques inclusives. Les candidatures seront examinées après la date limite, et les organismes retenus seront informés au printemps 2026.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l’intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l’un des principaux leviers d’intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d’érable d’Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d’importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s’implique à fond dans l’aide humanitaire à l’échelle mondiale lorsque les circonstances l’exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le Rapport d’impact 2024.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

