Til Nasdaq Copenhagen A/S

Humlebæk, den 9. februar 2026 Selskabsmeddelelse nr. 4/2026





Storaktionærmeddelelse

SKAKO A/S ("Selskabet") skal i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 1493 af 18. november 2025 om kapitalmarkeder, meddele at have modtaget nedenstående indberetning.

Vorup Invest ApS har meddelt at have erhvervet aktier i Selskabet, således at Vorup Invest ApS ejer 162.187 aktier á nominelt DKK 10 i Selskabet, svarende til 5,1447% af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen

Næstformand for bestyrelsen

Tlf.: 26 33 30 33