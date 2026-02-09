Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag, den 17. marts 2026, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg , med følgende

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

a. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab, herunder bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte. c. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten. d. Fastsættelse af vederlag for repræsentantskab og bestyrelse: 1 Fastsættelse af repræsentantskabets vederlag for 2026, jf. vedtægternes § 15, stk. 5. 2 Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for 2026, jf. vedtægternes § 16, stk. 9. e. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste ordinære generalforsamling ad én eller flere omgange kan erhverve egne aktier for op til i alt nominelt kr. 61.506.977 og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ Copenhagen A/S. f. Behandling af fremkomne forslag. Forslag fremsat af bestyrelsen : 1 Bankens aktiekapital nedsættes med nom. 33.095.280 kr., svarende til 3.309.528 stk. aktier á nominelt 10 kr. fra nom. 615.069.770 kr. til nom. 581.974.490 kr. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses det, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier, som er erhvervet af banken i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen anvendes således til udbetaling til kapitalejerne.



Hvis forslaget godkendes, bliver bankens beholdning af egne aktier nedsat med 3.309.528 stk. aktier á nom. 10 kr. Disse aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på 2.249.990.700 kr., hvilket betyder, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt 2.216.895.420 kr. til kapitalejerne ved tilbagekøbene. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 679,85 for hver aktie à nom. 10 kr., svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.



Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:

§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 581.974.490 fordelt på 58.197.449 stk. aktier.



2 § 21, nyt stk. 2: ” Årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporter også udarbejdes på dansk.”

Som konsekvens heraf bliver nuværende § 21, stk. 2 til § 21, stk. 3. g. Valg af medlemmer: 1 Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes § 14, stk. 4. De foreslåede kandidater og nærmere information om disse kan fra tirsdag den 17. februar 2026 ses på bankens hjemmeside. 2 Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra b.

Bestyrelsen foreslår genvalg af CEO Lisbeth Holm, Vejle, samt konsulent og professionelt bestyrelsesmedlem Glenn Söderholm, Vejbystrand (Sverige). h. Valg af revisorer: 1 Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været - underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer. 2 Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab til verifikation af lovpligtige oplysninger om bæredygtighed. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været - underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer. i. Eventuelt.

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger

Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: https://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelsen på den ordinære generalforsamling af forslag til ændring af bankens vedtægter kræver, at mindst 90% af aktiekapitalen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling med stemmeret, og forslaget vedtages med såvel ¾ af de afgivne stemmer som ¾ af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 12. Hvis der på den ordinære generalforsamling ikke er repræsenteret mindst 90% af aktiekapitalen med stemmeret, men forslaget dog opnår såvel ¾ af de afgivne stemmer som ¾ af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen der er repræsenteret.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 615.069.770 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er tirsdag den 10. marts 2026, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan fra tirsdag den 17. februar til og med fredag den 13. marts 2026 afgive instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan desuden fra tirsdag den 17. februar til mandag den 16. marts 2026, kl. 10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til Euronext Securities (VP Securities A/S) på adressen Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com. Blanketten skal være Euronext Securities (VP Securities A/S) i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

Kontoførende pengeinstitut

Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærer opfordres til at stille skriftlige spørgsmål inden generalforsamlingen om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen, og aktionærer, der har stillet spørgsmål, vil modtage svar direkte fra banken. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger

Følgende dokumenter og information kan hentes på bankens hjemmeside fra tirsdag den 17. februar 2026:

Indkaldelsen. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. Årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning. Vederlagsrapport Kandidatliste samt nærmere information om de foreslåede kandidater vedr. valg til repræsentantskab og bestyrelse. De formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Anmeldelse af deltagelse

Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, kan tilmelde sig generalforsamlingen på InvestorPortalen via bankens hjemmeside fra tirsdag den 17. februar til og med fredag den 13. marts 2026.

Bekræftelse på tilmelding samt QR-kode til Generalforsamlingsportalen sendes på e-mail (også ved fuldmagt til tredjemand), hvorfor det er vigtigt , at du registrerer din e-mailadresse på InvestorPortalen.

Ved indgangen til generalforsamlingen skal du trykke på den fremsendte QR-kode i mailen for at registrere din deltagelse, hvorfor du skal medbringe smartphone eller tablet. Eventuel afstemning vil ligeledes blive foretaget via Generalforsamlingsportalen. Yderligere vejledning i brug af Generalforsamlingsportalen vil være tilgængelig ved indgangen til generalforsamlingen.

Hvis du ikke kan modtage bekræftelse på tilmelding til generalforsamlingen på e-mail, har du mulighed for at tilmelde dig generalforsamlingen ved brug af den tilmeldingsblanket, der er tilgængelig på bankens hjemmeside, eller ved henvendelse i en af bankens afdelinger. Du skal da henvende dig og bekræfte din deltagelse ved indgangen til generalforsamlingen, hvilket kræver fremvisning af gyldig legitimation.

Live-webcast

Generalforsamlingen vil blive live-webcastet via InvestorPortalen. Transmissionen vil omfatte såvel billede som lyd. For at følge generalforsamlingen skal aktionærerne logge sig på InvestorPortalen med MitID eller VP-ID. Det kræver ikke tilmelding til generalforsamlingen at følge webcasten. Der vil ikke være mulighed for at fremkomme med spørgsmål og indlæg og/eller afgive stemme undervejs via webcasten.

Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 være mulighed for kaffe/te m.v.

Silkeborg, den 9. februar 2026

Bestyrelsen

Vedhæftet fil