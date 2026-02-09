Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

 | Source: Kvika banki hf. Kvika banki hf.

Í viku 6 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 12.400.000 eigin hluti að kaupverði 233.175.000 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð
2.2.202611:14:291.000.00018,57518.575.000
2.2.202614:36:321.000.00018,6018.600.000
3.2.202610:29:021.000.00018,8018.800.000
3.2.202614:13:161.000.00018,7518.750.000
3.2.202614:51:07600.00018,7511.250.000
4.2.202610:05:151.000.00018,7518.750.000
4.2.202614:22:161.000.00019,0019.000.000
4.2.202614:53:39600.00019,0011.400.000
5.2.202610:11:081.000.00018,8518.850.000
5.2.202613:51:431.000.00018,8518.850.000
5.2.202614:48:54600.00018,8511.310.000
6.2.202613:05:261.000.00018,8018.800.000
6.2.202615:13:351.600.00018,9030.240.000
Samtals 12.400.000 233.175.000

Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 22. maí 2025 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025. Gert var hlé á endurkaupaáætlun sbr. tilkynningu þann 07.07.2025 og hún endurvakin sbr. tilkynningu þann 15.01.2026.

Kvika hefur nú keypt samtals 120.800.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 2,609% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 2.147.293.750 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 255.210.410 hlutir eða sem nemur 5,511% af útgefnum hlutum í félaginu.

Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 2.500.000.000 að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 236.409.591.

Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 22. maí 2025 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði verði náð fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.

Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is


Recommended Reading