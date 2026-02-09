Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 6 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 12.400.000 eigin hluti að kaupverði 233.175.000 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð
|2.2.2026
|11:14:29
|1.000.000
|18,575
|18.575.000
|2.2.2026
|14:36:32
|1.000.000
|18,60
|18.600.000
|3.2.2026
|10:29:02
|1.000.000
|18,80
|18.800.000
|3.2.2026
|14:13:16
|1.000.000
|18,75
|18.750.000
|3.2.2026
|14:51:07
|600.000
|18,75
|11.250.000
|4.2.2026
|10:05:15
|1.000.000
|18,75
|18.750.000
|4.2.2026
|14:22:16
|1.000.000
|19,00
|19.000.000
|4.2.2026
|14:53:39
|600.000
|19,00
|11.400.000
|5.2.2026
|10:11:08
|1.000.000
|18,85
|18.850.000
|5.2.2026
|13:51:43
|1.000.000
|18,85
|18.850.000
|5.2.2026
|14:48:54
|600.000
|18,85
|11.310.000
|6.2.2026
|13:05:26
|1.000.000
|18,80
|18.800.000
|6.2.2026
|15:13:35
|1.600.000
|18,90
|30.240.000
|Samtals
|12.400.000
|233.175.000
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 22. maí 2025 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025. Gert var hlé á endurkaupaáætlun sbr. tilkynningu þann 07.07.2025 og hún endurvakin sbr. tilkynningu þann 15.01.2026.
Kvika hefur nú keypt samtals 120.800.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 2,609% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 2.147.293.750 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 255.210.410 hlutir eða sem nemur 5,511% af útgefnum hlutum í félaginu.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 2.500.000.000 að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 236.409.591.
Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 22. maí 2025 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði verði náð fyrir þann tíma.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is