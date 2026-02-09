Tallinna Sadam ja TS Laevad esitasid endiste juhatuse liikmete vastu kahjunõuded tsiviilkohtumenetluses

AS Tallinna Sadam ja TS Laevad OÜ vaidlustasid eelmise aasta juulis Tallinna Ringkonnakohtu otsuse ja palusid tühistada Harju Maakohtu 27. juuni 2024 kohtuotsuse ja Tallinna Ringkonnakohtu 4. juuni 2025 kohtuotsuse kriminaalasjas osas, milles süüdistus kvalifitseeriti ümber erasektori altkäemaksu süüteoks, menetlus lõpetati süütegude aegumise tõttu, tsiviilhagi jäeti läbi vaatamata, tsiviilhagi tagamiseks rakendatud abinõud tühistati ning kannatanute menetluskulud jäeti osaliselt hüvitamata.

2. veebruaril 2026 otsustas Riigikohus jätta TS Laevad OÜ ja AS Tallinna Sadam kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata. Kokkuvõttes jõustusid Harju Maakohtu 27. juuni 2024 otsus ja Tallinna Ringkonnakohtu 4. juuni 2025 otsus. Kohtud tõid välja, et kannatanutel on õigus esitada endiste juhatuse liikmete ja kahju tekitajate vastu uuesti kahjunõue tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

AS Tallinna Sadam esitas kostjate:

- Allan Kiili õigusjärglase, Ain Kaljurand, Eno Saar, Toivo Promm ja Bone Invest OÜ vastu solidaarselt hagi kahju hüvitise 590 032 euro, viivise 463 455 euro ja edasiulatuva viivise nõudes ning lisaks esitas hagi tagamise taotluse, mille kohus osaliselt rahuldas;

- Allan Kiili õigusjärglase, Ain Kaljurand Üllar Raad, Tõnis Pohla, Toivo Promm ja Bone Invest OÜ vastu solidaarselt kahju hüvitise 562 136 euro, viivise 441 544 euro ja edasiulatuva viivise nõudes ning lisaks esitas hagi tagamise taotluse, mille kohus osaliselt rahuldas;

- Allan Kiili õigusjärglase, Sven Honga, Keskkonnahoolduse OÜ, Toivo Promm ja Bone Invest OÜ vastu solidaarselt hagi kahju hüvitise 419 979 euro, viivise 329 883 euro ja edasiulatuva viivise nõudes.

TS Laevad OÜ esitas Allan Kiili õigusjärglase, Toivo Prommi ja R.I.C.H. Group Trading Ltd vastu solidaarselt hagi kahju hüvitise 3 152 000 euro, viivise 2 475 816 euro ja edasiulatuva viivise nõudes ning lisaks esitas hagi tagamise taotluse, mille kohus rahuldas.

Hagiavaldused on esitatud seoses 2015. aasta augustis avalikuks tulnud kriminaalasjaga ja eelnevalt kirjeldatud kohtuotsuste jõustumisega, mis puudutavad ASi Tallinna Sadam endiste juhatuse liikmete poolseid tegevusi seoses juhatuse liikme kohustuste rikkumisega ning AS-le Tallinna Sadam ja TS Laevad OÜ-le kahju tekitamisega.



Tallinna Sadama juhatuse hinnangul ei oma eelnimetatud sündmused teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju. Lisainformatsiooni lõpetatud kriminaalasja kohta leiab 27. juuni 2024, 31. juuli 2024, 15. oktoober 2024 ja 04. juuni 2025 ja 31. juuli 2025 börsiteadetest.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – TS Laevad OÜ korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

