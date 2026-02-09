Bitget Fan Club establece un nuevo estándar de comunidad en cripto

VICTORIA, Seychelles, Feb. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, anunció hoy el lanzamiento del Bitget Fan Club, una nueva iniciativa comunitaria diseñada para acercar a los usuarios al crecimiento de la plataforma mediante participación estructurada, colaboración en productos y contenidos, y compromiso basado en la comunidad.

El Bitget Fan Club invita a usuarios de todo el mundo a convertirse en colaboradores oficialmente reconocidos dentro del ecosistema Bitget. Los miembros, conocidos como Bitget Fans, desempeñarán un papel activo en la configuración de la experiencia de productos, el intercambio de comentarios, la promoción de iniciativas comunitarias y el apoyo al desarrollo del ecosistema en distintos mercados.

A diferencia de los programas tradicionales de lealtad o referidos, el Bitget Fan Club se basa en un modelo de participación por niveles que recompensa las contribuciones significativas a lo largo del tiempo. Los miembros progresan mediante la interacción con los productos de Bitget, aportando ideas y contenidos, participando en discusiones comunitarias y apoyando iniciativas más amplias del ecosistema. A medida que avanzan en niveles, los miembros desbloquean mayor reconocimiento, acceso exclusivo y oportunidades para colaborar más estrechamente con los equipos de Bitget.

“El Bitget Fan Club refleja cómo valoramos la comunidad. No como usuarios pasivos, sino como co-creadores en nuestra visión de UEX, dijo Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget. “A medida que nuestra plataforma se expande a través de activos y regiones, es importante crear vías para que nuestros usuarios más comprometidos contribuyan, sean reconocidos y crezcan junto a nosotros".

Los miembros del Bitget Fan Club obtienen acceso a beneficios evolutivos, que incluyen insignias oficiales de identidad, airdrops de tokens, canales de retroalimentación de productos, apoyo a contenidos y comunidad, acceso anticipado a productos y eventos de Bitget tanto en línea como presenciales. Los miembros de niveles superiores también pueden participar en iniciativas de toma de decisiones comunitarias, discusiones sobre la dirección de productos y colaboraciones oficiales de contenido.

La iniciativa está diseñada en torno a la transparencia y la equidad, con criterios de progresión claramente definidos y revisiones periódicas para asegurar la participación activa y la rendición de cuentas. Los detalles completos sobre los niveles de membresía, rutas de progreso y beneficios están disponibles en la página oficial del Bitget Fan Club.

Con el lanzamiento del Bitget Fan Club, Bitget continúa reforzando su enfoque centrado en la comunidad, construyendo un ecosistema donde los usuarios pueden influir en productos, cultura y la evolución a largo plazo de la plataforma.

Para más información y para solicitar unirse al Bitget Fan Club, visite aquí. Los usuarios también pueden unirse al grupo de Telegram aquí.

Acerca de Bitget

Bitget es el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, que presta servicio a más de 125 millones de usuarios y ofrece acceso a más de 2 millones de criptoactivos, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su agente de IA, que actúa como copiloto en la ejecución de operaciones. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha asociado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1.1 millón de personas para 2027. Bitget actualmente lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

