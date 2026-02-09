Le Bitget Fan Club établit une nouvelle norme pour la communauté crypto

VICTORIA, Seychelles, 09 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé aujourd’hui le lancement du Bitget Fan Club, une nouvelle initiative communautaire conçue pour rapprocher les utilisateurs du développement de la plateforme grâce à une participation structurée, à la co-création de produits et à un engagement axé sur le contenu.

Le Bitget Fan Club invite des utilisateurs du monde entier à devenir des contributeurs officiellement reconnus de l’écosystème Bitget. Les membres, appelés Bitget Fans, joueront un rôle actif dans l’élaboration des expériences produit, le partage de commentaires, la promotion des initiatives communautaires et le soutien au développement de l’écosystème sur tous les marchés.

Contrairement aux programmes traditionnels de fidélité ou de parrainage, le Bitget Fan Club repose sur un modèle de participation à plusieurs niveaux qui récompense les contributions significatives dans la durée. Les membres franchissent les niveaux en interagissant avec les produits Bitget, en proposant des idées et du contenu, en participant aux discussions communautaires et en soutenant des initiatives plus larges de l’écosystème. À mesure qu’ils progressent, ils bénéficient d’une reconnaissance accrue, d’un accès exclusif et d’opportunités de collaboration plus étroites avec les équipes Bitget.

« Le Bitget Fan Club reflète notre vision de la communauté. Non pas comme de simples utilisateurs passifs, mais comme des co-bâtisseurs de notre vision UEX », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Alors que notre plateforme s’étend à de nouveaux actifs et régions, il est essentiel de créer des passerelles permettant à nos utilisateurs les plus engagés de contribuer, d’être reconnus et d’évoluer à nos côtés. »

Les membres du Bitget Fan Club bénéficient d’un ensemble d’avantages en constante évolution, notamment des badges d’identité officiels, des airdrops de jetons, des canaux dédiés au feedback produit, un soutien pour la création de contenu et l’animation communautaire, des accès anticipés ainsi que des invitations à des événements Bitget en ligne et hors ligne. Les membres de niveaux supérieurs peuvent également participer à des initiatives de prise de décision communautaire, à des discussions sur l’orientation des produits et à des collaborations officielles de contenu.

L’initiative repose sur des principes de transparence et d’équité, avec des critères de progression clairement définis et des évaluations régulières garantissant une participation active et responsable. Toutes les informations sur les niveaux d’adhésion, les parcours de progression et les avantages sont disponibles sur la page officielle du Bitget Fan Club.

Avec le lancement du Bitget Fan Club, Bitget poursuit le renforcement de son approche centrée sur la communauté, en construisant un écosystème où les utilisateurs peuvent influencer les produits, la culture et l’évolution à long terme de la plateforme.

Pour en savoir plus et candidater au Bitget Fan Club, consultez ce lien. Les utilisateurs peuvent également rejoindre le groupe Telegram ici.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Desservant plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises, et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter : Site Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles encourues. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7bbcbd40-2a8c-42cb-90bc-072e93ed1e4d