מועדון המעריצים של Bitget קובע סטנדרט חדש לקהילה בתחום הקריפטו

ויקטוריה, סיישל, Feb. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה היום על השקת מועדון המעריצים של Bitget, יוזמה קהילתית חדשה שנועדה לקרב את המשתמשים למסע הצמיחה של הפלטפורמה באמצעות השתתפות מובנית, שיתוף פעולה במוצרים ומעורבות מונחית תוכן.

מועדון המעריצים של Bitget מזמין משתמשים מכל העולם להפוך לתורמים מוכרים רשמית לאקוסיסטם של Bitget. החברים, שייקראו כמעריצי Bitget, ימלאו תפקיד פעיל בעיצוב חוויות המוצר, שיתוף משוב, הגברת יוזמות קהילתיות ותמיכה בפיתוח אקוסיסטם בשווקים שונים.

בניגוד לתוכניות נאמנות או הפניות מסורתיות, מועדון המעריצים של Bitget בנוי סביב מודל השתתפות מדורג המתגמל תרומות משמעותיות לאורך זמן. חברים מתקדמים ברמות על ידי מעורבות עם מוצרי Bitget, תרומת רעיונות ותוכן, השתתפות בדיונים קהילתיים ותמיכה ביוזמות רחבות יותר של המערכת האקולוגית. ככל שחברים מתקדמים, הם מקבלים הכרה מוגברת, גישה בלעדית והזדמנויות לשתף פעולה באופן הדוק יותר עם צוותי Bitget.

"מועדון המעריצים של Bitget משקף את האופן שבו אנו מעריכים קהילה. לא כמשתמשים פסיביים, אלא כבונים משותפים בחזון UEX שלנו", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "ככל שהפלטפורמה שלנו מתרחבת על פני נכסים ואזורים, חשוב שניצור מסלולים עבור המשתמשים המעורבים ביותר שלנו לתרום, לקבל הכרה ולצמוח לצדנו."

חברי מועדון המעריצים של Bitget מקבלים גישה למגוון הטבות מתפתחות, כולל תגי זהות רשמיים, הטבות אסימונים, ערוצי משוב על מוצרים, תמיכה בתוכן ובקהילה, הזדמנויות גישה מוקדמת והזמנות לאירועי Bitget מקוונים ולא מקוונים. חברים בכירים יכולים גם להשתתף ביוזמות קבלת החלטות קהילתיות, דיונים על כיוון המוצר ושיתופי פעולה רשמיים בנושא תוכן.

היוזמה בנויה סביב שקיפות והגינות, עם קריטריונים ברורים להתקדמות ובדיקות סדירות כדי להבטיח השתתפות פעילה ואחריות. פרטים מלאים על רמות החברות, נתיבי ההתקדמות וההטבות זמינים בדף הרשמי של מועדון המעריצים של Bitget.

על ידי השקת מועדון המעריצים של , Bitget בורסת Bitget ממשיכה לחזק את גישת הקהילה שלה, ובונה אקוסיסטם שבו משתמשים מועצמים להשפיע על מוצרים, תרבות וההתפתחות ארוכת הטווח של הפלטפורמה.

למידע נוסף ולהגשת מועמדות להצטרפות למועדון המעריצים של Bitget, בקרו כאן. משתמשים יכולים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם כאן.

אודות Bitget

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו, יותר מ- 100 מניות אסימונים, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק אסימוני ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה המצורפת להודעה זו זמינה בכתובת

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7bbcbd40-2a8c-42cb-90bc-072e93ed1e4d