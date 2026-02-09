ビットゲットファンクラブ、暗号資産コミュニティの新たな基準を確立

セーシェル共和国ビクトリア発, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は本日、「ビットゲットファンクラブ (Bitget Fan Club)」の立ち上げを発表した。これは、体系的な参加、商品コラボレーション、そしてコンテンツ主導のエンゲージメントを通じて、ユーザーがプラットフォームの成長過程により近い形で関わることができるよう設計された新たなコミュニティイニシアチブである。

ビットゲットファンクラブは、世界中のユーザーをビットゲットエコシステムの公認貢献者となるよう招待する。 ビットゲットファンと呼ばれるメンバーは、商品体験の形成、フィードバックの共有、コミュニティイニシアチブの拡大、そして市場全体にわたるエコシステム開発の支援において、積極的な役割を果たす。

従来のロイヤルティプログラムや紹介プログラムとは異なり、ビットゲットファンクラブは、長期にわたる有意義な貢献に報いる、階層型の参加モデルを基盤として構築されている。 メンバーは、ビットゲット商品に関与し、アイデアやコンテンツを投稿し、コミュニティディスカッションに参加し、さらにより広範なエコシステムイニシアチブを支援することで、レベルを上げていく。 メンバーがレベルを上げるにつれて、認知度が高まり、限定アクセスが可能になり、さらにビットゲットチームとより緊密に協働する機会が得られるようになる。

「ビットゲットファンクラブは、私たちがコミュニティをどれほど重視しているかを体現するものです。 メンバーは、受け身のユーザーではなく、UEXのビジョンを共に創り上げる共創メンバーとして位置づけられます」と、ビットゲットのCEO 、グレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「当社のプラットフォームがさまざまな資産や地域へと拡大する中で、最も熱心なユーザーが貢献し、認められ、私たちとともに成長できる道筋をつくることが重要になります。」

ビットゲットファンクラブのメンバーは、公式IDバッジ、トークンのエアドロップ、商品フィードバックチャネル、コンテンツおよびコミュニティサポート、早期アクセスの機会、オンライン／オフラインのビットゲットイベントへの招待など、進化し続ける多様な特典にアクセスできるようになる。 上位レベルのメンバーは、コミュニティの意思決定イニシアチブや商品の方向性に関する議論、さらには公式コンテンツのコラボレーションにも参加できるようになる。

この取り組みは透明性と公平性を重視して設計されており、積極的な参加と説明責任を確保するために、進捗基準が明確に定義され、定期的なレビューが実施される。 メンバーシップのレベル、昇格パス、特典の詳細については、ビットゲットファンクラブの公式ページを参照されたい。

ビットゲットファンクラブの立ち上げにより、ビットゲットはコミュニティファーストのアプローチをさらに強化し、ユーザーが商品、文化、プラットフォームの長期的な進化に影響を与えられるエコシステムを構築していく。

ビットゲットファンクラブの詳細や参加方法については、こちらを参照されたい。 ユーザーは、こちらからテレグラム (Telegram) グループにも参加できる。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ (Traditional Finance／伝統的金融) 市場でリードし、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | X (旧 Twitter) | Telegram | LinkedIn | Discord

報道関係者向けの問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、または投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の資産運用経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の 利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7bbcbd40-2a8c-42cb-90bc-072e93ed1e4d