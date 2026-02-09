Bitget 팬클럽, 암호화폐 업계 커뮤니티의 새로운 기준 제시

빅토리아 세이셸, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget은 오늘 사용자들이 체계적인 참여, 제품 협업, 콘텐츠 중심의 소통을 통해 플랫폼의 성장 여정에 더욱 밀접하게 참여할 수 있도록 설계된 새로운 커뮤니티 이니셔티브 ‘Bitget 팬클럽(Bitget Fan Club)’의 출범을 발표했다.

Bitget 팬클럽은 전 세계 사용자들을 Bitget 생태계의 공식 기여자로 초대하는 프로그램이다. ‘Bitget 팬(Bitget Fans)’으로 불리게 될 회원들은 제품 경험 개선에 적극적으로 참여하고, 피드백을 제공하며, 커뮤니티 이니셔티브를 확산하고, 각 시장에서 생태계 발전을 지원하는 역할을 수행하게 된다.

기존의 전통적인 로열티 또는 추천 프로그램과 달리, Bitget 팬클럽은 시간에 따라 의미 있는 기여를 보상하는 단계별 참여 모델을 기반으로 운영된다. 회원들은 Bitget 제품을 활용하고, 아이디어와 콘텐츠를 제안하며, 커뮤니티 토론에 참여하고, 생태계 전반의 활동을 지원함으로써 등급을 상승시킬 수 있다. 등급이 올라갈수록 더 높은 인지도와 독점적 접근 권한, 그리고 Bitget 팀과 더욱 긴밀히 협업할 수 있는 기회를 얻게 된다.

Bitget의 CEO 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “Bitget 팬클럽은 우리가 커뮤니티를 어떻게 바라보는지를 보여준다. 단순한 수동적 사용자가 아니라, 우리의 UEX 비전을 함께 만들어가는 공동 창조자(co-builder)로서 말이다.”라고 말했다. 이어 “플랫폼이 다양한 자산과 지역으로 확장됨에 따라, 가장 적극적으로 참여하는 사용자들이 기여하고 인정받으며 우리와 함께 성장할 수 있는 경로를 마련하는 것이 중요하다.”라고 밝혔다.

Bitget 팬클럽 회원들은 공식 신원 배지, 토큰 에어드롭, 제품 피드백 채널, 콘텐츠 및 커뮤니티 지원, 사전 체험 기회, 온라인 및 오프라인 Bitget 행사 초청 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 상위 등급 회원의 경우 커뮤니티 의사결정 이니셔티브, 제품 방향성 논의, 공식 콘텐츠 협업에도 참여할 수 있다.

이 프로그램은 명확한 등급 상승 기준과 정기적인 검토를 통해 투명성과 공정성을 기반으로 운영되며, 적극적인 참여와 책임성을 보장하도록 설계됐다. 회원 등급, 승급 경로, 혜택에 대한 자세한 내용은 Bitget 팬클럽 공식 페이지에서 확인할 수 있다.

Bitget은 팬클럽 출범을 통해 커뮤니티 중심 전략을 한층 강화하며, 사용자가 제품과 문화, 플랫폼의 장기적 발전에 영향을 미칠 수 있는 생태계를 구축해 나가고 있다.

Bitget 팬클럽에 대한 자세한 정보와 가입 신청은 해당 링크를 통해 가능하며, 여기를 통해텔레그램 그룹에도 참여할 수 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요:



위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다.

