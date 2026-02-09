Bitget Fan Club Menetapkan Penanda Aras Baharu untuk Komuniti Kripto

VICTORIA, Seychelles, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan pelancaran Bitget Fan Club, sebuah inisiatif komuniti baharu yang direka untuk merapatkan hubungan pengguna dengan perjalanan pertumbuhan platform melalui penyertaan berstruktur, kerjasama produk serta penglibatan berasaskan kandungan.

Bitget Fan Club menjemput pengguna dari seluruh dunia untuk menjadi penyumbang yang diiktiraf secara rasmi dalam ekosistem Bitget. Ahli, yang akan dikenali sebagai Bitget Fans, akan memainkan peranan aktif dalam membentuk pengalaman produk, menyalurkan maklum balas, memperkasa inisiatif komuniti, serta menyokong pembangunan ekosistem merentasi pelbagai pasaran.

Bitget Fan Club tidak berfungsi seperti program kesetiaan atau rujukan konvensional. Sebaliknya, ia dibina berasaskan model penyertaan bertingkat yang memberi ganjaran kepada sumbangan bermakna dari masa ke semasa. Untuk maju ke tahap seterusnya, para ahli perlu melibatkan diri dengan produk Bitget, menyumbang idea dan kandungan, mengambil bahagian dalam perbincangan komuniti, serta menyokong inisiatif ekosistem yang lebih luas. Dengan setiap peningkatan tahap, ahli akan menerima pengiktirafan yang lebih tinggi, akses eksklusif, serta peluang untuk bekerjasama secara lebih rapat dengan pasukan Bitget.

“Bitget Fan Club mencerminkan penghargaan kami terhadap komuniti. “Bukan sebagai pengguna pasif, tetapi sebagai rakan pembina dalam visi UEX kami,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Seiring peluasan platform kami merentasi pelbagai aset dan wilayah, kami menekankan kepentingan menyediakan laluan yang jelas bagi pengguna paling aktif untuk menyumbang, menerima pengiktirafan, serta berkembang bersama Bitget.”

Ahli Bitget Fan Club akan mendapat akses kepada pelbagai faedah yang sentiasa berkembang, termasuk lencana identiti rasmi, airdrop token, saluran maklum balas produk, serta sokongan kandungan dan komuniti. Mereka juga akan menikmati peluang akses awal serta jemputan ke acara Bitget dalam dan luar talian. Ahli bertaraf lebih tinggi turut berpeluang menyertai inisiatif membuat keputusan komuniti, mengambil bahagian dalam perbincangan hala tuju produk, serta menjalin kerjasama rasmi dalam penghasilan kandungan.

Inisiatif ini dibangunkan berasaskan prinsip ketelusan dan keadilan, dengan kriteria peningkatan tahap yang ditetapkan dengan jelas serta semakan berkala bagi memastikan penyertaan aktif dan akauntabiliti. Butiran lengkap mengenai tahap keahlian, laluan peningkatan dan faedah yang ditawarkan boleh diperoleh di halaman rasmi Bitget Fan Club.

Dengan pelancaran Bitget Fan Club, Bitget terus memperkukuh pendekatan berasaskan komuniti, membina ekosistem yang memberi kuasa kepada pengguna untuk mempengaruhi produk, budaya serta evolusi jangka panjang platform.

Untuk maklumat lanjut dan bagi mengemukakan permohonan penyertaan ke Bitget Fan Club, layari sini. Pengguna juga boleh menyertai kumpulan Telegram di sini.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Pada masa ini, Bitget menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 rantau di seluruh dunia.

