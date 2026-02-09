Bitget Fan Club 为加密社区树立新标杆

塞舌尔维多利亚, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 今日宣布正式推出 Bitget Fan Club。这一全新社区计划旨在通过结构化参与机制、产品共创以及内容驱动的互动方式，进一步拉近用户与平台成长历程之间的距离。

Bitget Fan Club 邀请来自全球的用户加入，成为 Bitget 生态体系中获得官方认可的贡献者。 加入该计划的成员将被称为 Bitget Fans，并将在产品体验共建、反馈意见、社区倡议传播以及跨市场生态发展支持等方面发挥积极作用。

不同于传统的忠诚度或推荐计划，Bitget Fan Club 以分层参与机制为核心，持续奖励用户的高质量、长期贡献。 成员可通过参与 Bitget 产品体验、贡献创意与内容、积极参与社区讨论，并支持更广泛的生态倡议，逐步提升等级。 随着等级的提升，成员将解锁更高层级的认可、专属访问权限，以及与 Bitget 团队展开更深度协作的机会。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“Bitget Fan Club 充分体现了我们对社区的重视。 我们并非将他们视为被动用户，而是 UEX 愿景的共同构建者。 随着平台在资产类别和地域布局上的持续扩展，为最具参与度的用户打造清晰的参与通道，让他们能够贡献价值、获得认可，并与我们共同成长，显得尤为重要。”

Bitget Fan Club 成员将享受一系列持续丰富的权益，包括官方身份徽章、代币空投、产品反馈渠道、内容与社区支持、提前体验机会，以及线上线下 Bitget 活动的专属邀请。 高等级成员还可参与社区决策项目、产品方向讨论，以及官方内容的共创合作。

该计划以透明与公平为核心，设有明确的等级晋升标准及定期审核机制，确保成员的积极参与与责任落实。 有关成员等级、晋升路径及各项权益的完整信息，可在官方 Bitget Fan Club 页面获取。

通过推出 Bitget Fan Club，Bitget 持续践行“社区优先”的理念，打造一个用户能够积极参与、影响产品体验、平台文化及长期发展方向的生态系统。

如欲了解更多详情并申请加入 Bitget Fan Club，请访问此处。 用户也可在此加入 Telegram 群组。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前领跑代币化 TradFi 市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

如需了解更多信息，请访问：官网 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立的财务建议，并充分考虑个人理财经验和财务状况。 过往业绩无法预测未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅使用条款。

