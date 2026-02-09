Bitget Fan Club 為加密貨幣社群樹立新標準

塞舌爾維多利亞, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 今天宣佈推出 Bitget Fan Club。此項嶄新社群倡議，透過精心規劃的參與機制、產品合作與內容推動的深度互動，引領用戶更深入參與平台的發展歷程。

Bitget Fan Club 廣邀全球用戶成為 Bitget 生態系統的官方認可貢獻者。 會員稱為 Bitget Fans，將積極參與塑造產品體驗、分享意見、推動社群倡議，並支持跨市場生態系統發展。

與傳統的忠誠度或推薦計劃不同，Bitget Fan Club 採用分層參與模式，旨在長期獎勵具實質意義的貢獻。 會員透過使用 Bitget 產品、貢獻想法及內容、參與社群討論和支持更廣泛的生態系統倡議，以逐步升級。 會員等級越高，將獲得更多認可及專屬權益，亦有機會與 Bitget 團隊進一步緊密合作。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「Bitget Fan Club 體現我們對社群的重視。 我們認為社群不是被動用戶，而是全景交易所願景中的共建夥伴。 在平台橫跨資產類別及地域不斷拓展之際，為我們最熱情投入的用戶開闢貢獻所長、獲得賞識並與我們一同成長的途徑，實在意義非凡。」

加入 Bitget Fan Club，會員即可享有不斷開拓的多元禮遇，包括官方身份徽章、代幣空投、產品意見反映渠道、內容與社群鼎力支援、優先體驗權，以及線上線下 Bitget 活動的尊貴邀請。 達到更高級別後，更有機會參與社群決策倡議、產品方向討論，以及官方內容合作。

此項計劃秉持透明和公平的原則，透過清晰晉級準則及定期審視機制，確保會員積極投入、恪盡其責。 有關會員級別、晉升路徑及各項福利的完整詳情，請參閱官方 Bitget Fan Club 專頁。

透過推出 Bitget Fan Club，Bitget 繼續增強「社群優先」方針，建構讓用戶能夠影響產品、文化及平台長期發展的生態系統。

如欲了解詳情並加入 Bitget Fan Club，請瀏覽此處。 用戶亦可在此處加入 Telegram 群組。

關於 Bitget

Bitget 是全球規模最大的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場 (TradFi) 佔據領先地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最廉宜、流動性最大的服務。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7bbcbd40-2a8c-42cb-90bc-072e93ed1e4d