Aramis Group - Déclaration des transactions sur actions propres du 02.02.2026 au 06.02.2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 9 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées du 2 au 6 février 2026

Dans le cadre des autorisations consenties par l’Assemblée Générale du 3 février 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Aramis Group déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0014003U94) réalisés du 2 au 6 février 2026 (hors contrat de liquidité) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Aramis Group 9695002Q984W0T41WB42 2026-02-02 FR0014003U94 2 071 4,5903 XPAR Aramis Group 9695002Q984W0T41WB42 2026-02-03 FR0014003U94 2 186 4,5728 XPAR Aramis Group 9695002Q984W0T41WB42 2026-02-04 FR0014003U94 4 450 4,4941 XPAR Aramis Group 9695002Q984W0T41WB42 2026-02-05 FR0014003U94 2 260 4,4244 XPAR Aramis Group 9695002Q984W0T41WB42 2026-02-06 FR0014003U94 2 314 4,3203 XPAR TOTAL 13 281 4,4799

Les informations détaillées relatives à ces transactions sont disponibles sur le site internet d’Aramis Group à l’adresse suivante : https://aramis.group/fr/espace-investisseur/information-reglementee/

***

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

Contacts Presse

Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet-Montégon

aramisgroup@brunswickgroup.com

+33 (0)6 79 99 27 15

Pièce jointe