VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 02/02/2026 ET LE 06/02/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 02/02/2026 ET LE 06/02/2026

Meudon (France), le 9 février 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).





Jour de la transaction



Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché 02/02/2026 5 699 17,7816 AQEU 02/02/2026 21 149 17,7612 CEUX 02/02/2026 5 789 17,7876 TQEX 02/02/2026 52 715 17,6959 XPAR 03/02/2026 8 990 18,3338 CEUX 03/02/2026 2 307 18,3293 AQEU 03/02/2026 2 291 18,3281 TQEX 03/02/2026 35 589 18,3368 XPAR 04/02/2026 30 000 18,4184 CEUX 04/02/2026 5 000 18,4622 AQEU 04/02/2026 5 000 18,4572 TQEX 04/02/2026 60 000 18,4161 XPAR 05/02/2026 20 000 18,4470 CEUX 05/02/2026 5 000 18,4496 TQEX 05/02/2026 60 000 18,4422 XPAR 05/02/2026 5 000 18,4521 AQEU 06/02/2026 25 000 18,5378 CEUX 06/02/2026 5 000 18,5401 AQEU 06/02/2026 5 000 18,5318 TQEX 06/02/2026 65 000 18,5216 XPAR 424 529 18,3009

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

