VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 02/02/2026 ET LE 06/02/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 02/02/2026 ET LE 06/02/2026

Meudon (France), le 9 février 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).

 

Jour de la transaction

 		Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
02/02/20265 69917,7816AQEU
02/02/202621 14917,7612CEUX
02/02/20265 78917,7876TQEX
02/02/202652 71517,6959XPAR
03/02/20268 99018,3338CEUX
03/02/20262 30718,3293AQEU
03/02/20262 29118,3281TQEX
03/02/202635 58918,3368XPAR
04/02/202630 00018,4184CEUX
04/02/20265 00018,4622AQEU
04/02/20265 00018,4572TQEX
04/02/202660 00018,4161XPAR
05/02/202620 00018,4470CEUX
05/02/20265 00018,4496TQEX
05/02/202660 00018,4422XPAR
05/02/20265 00018,4521AQEU
06/02/202625 00018,5378CEUX
06/02/20265 00018,5401AQEU
06/02/20265 00018,5318TQEX
06/02/202665 00018,5216XPAR
 424 52918,3009 

