RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 2 au 6 février 2026

Paris, le 9 février 2026, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)

Période : Du 2 au 6 février 2026

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 2 et le 6 février 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 02/02/2026 FR0013269123 1 435 34,0015 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 02/02/2026 FR0013269123 1 920 33,9748 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 02/02/2026 FR0013269123 763 33,9864 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 02/02/2026 FR0013269123 11 882 33,9657 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 03/02/2026 FR0013269123 63 34,4200 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 03/02/2026 FR0013269123 3 556 34,3202 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 03/02/2026 FR0013269123 381 34,3208 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 03/02/2026 FR0013269123 10 000 34,3247 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 04/02/2026 FR0013269123 4 002 34,5670 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 04/02/2026 FR0013269123 9 998 34,5847 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 05/02/2026 FR0013269123 60 34,4400 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 05/02/2026 FR0013269123 3 940 34,4168 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 05/02/2026 FR0013269123 10 000 34,4227 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 06/02/2026 FR0013269123 314 34,7803 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 06/02/2026 FR0013269123 3 561 34,4826 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 06/02/2026 FR0013269123 10 125 34,5402 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule. TOTAL 72 000 34,3544

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 2 et le 6 février 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

Pièce jointe