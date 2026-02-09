RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 2 au 6 février 2026

Paris, le 9 février 2026, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 2 au 6 février 2026
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 2 et le 6 février 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché (MIC Code)
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|02/02/2026
|FR0013269123
|1 435
|34,0015
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|02/02/2026
|FR0013269123
|1 920
|33,9748
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|02/02/2026
|FR0013269123
|763
|33,9864
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|02/02/2026
|FR0013269123
|11 882
|33,9657
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|03/02/2026
|FR0013269123
|63
|34,4200
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|03/02/2026
|FR0013269123
|3 556
|34,3202
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|03/02/2026
|FR0013269123
|381
|34,3208
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|03/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|34,3247
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|04/02/2026
|FR0013269123
|4 002
|34,5670
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|04/02/2026
|FR0013269123
|9 998
|34,5847
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|05/02/2026
|FR0013269123
|60
|34,4400
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|05/02/2026
|FR0013269123
|3 940
|34,4168
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|05/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|34,4227
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|06/02/2026
|FR0013269123
|314
|34,7803
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|06/02/2026
|FR0013269123
|3 561
|34,4826
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|06/02/2026
|FR0013269123
|10 125
|34,5402
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule.
|TOTAL
|72 000
|34,3544
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 2 et le 6 février 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
|Contact
|RUBIS – Direction juridique
|Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95
