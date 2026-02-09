RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 2 au 6 février 2026

Paris, le 9 février 2026, 18h00

  

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 2 au 6 février 2026

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 2 et le 6 février 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché (MIC Code)
RUBIS969500MGFIKUGLTC974202/02/2026FR00132691231 43534,0015AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974202/02/2026FR00132691231 92033,9748CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974202/02/2026FR001326912376333,9864TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974202/02/2026FR001326912311 88233,9657XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974203/02/2026FR00132691236334,4200AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974203/02/2026FR00132691233 55634,3202CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974203/02/2026FR001326912338134,3208TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974203/02/2026FR001326912310 00034,3247XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974204/02/2026FR00132691234 00234,5670CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974204/02/2026FR00132691239 99834,5847XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974205/02/2026FR00132691236034,4400AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974205/02/2026FR00132691233 94034,4168CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974205/02/2026FR001326912310 00034,4227XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974206/02/2026FR001326912331434,7803AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974206/02/2026FR00132691233 56134,4826CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974206/02/2026FR001326912310 12534,5402XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule.TOTAL72 00034,3544 

 Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 2 et le 6 février 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

  

 Contact
 RUBIS – Direction juridique
 Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

