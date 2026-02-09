Air Canada suspend son service à destination de Cuba en raison d’une pénurie de carburant d’aviation

MONTRÉAL, 09 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé qu’à compter d’aujourd’hui, elle suspend son service à destination de Cuba en raison d’une pénurie continue de carburant d’aviation sur l’île. Au cours des prochains jours, la société aérienne effectuera des vols sortants à vide pour aller chercher environ 3 000 clients déjà à destination et les ramener chez eux.

Air Canada a pris cette décision à la suite d’avis émis par les gouvernements (NOTAM) concernant le manque de fiabilité de l’approvisionnement en carburant d’aviation dans les aéroports cubains. Il est prévu qu’à compter du 10 février, le carburant d’aviation ne sera plus offert à la vente dans les aéroports de l’île. Pour les vols restants, Air Canada transportera du carburant supplémentaire et effectuera des escales techniques pour se ravitailler au retour si nécessaire.

Air Canada continuera de surveiller la situation afin de déterminer le moment opportun pour la reprise du service à destination de Cuba à une date ultérieure.

Clients

La priorité immédiate d’Air Canada est de ramener au Canada les clients qui se trouvent déjà à Cuba. Elle assurera des vols de convoyage à vide à destination de l’île au cours des prochains jours et maintiendra son horaire régulier de vols reliant Cuba au Canada à court terme afin d’aller chercher ces clients. Air Canada compte actuellement environ 3 000 clients à Cuba, dont la quasi-totalité voyage avec des forfaits de Vacances Air Canada.

Tout au long du processus, Air Canada et Vacances Air Canada ont suivi de près la situation, en introduisant d’abord une politique de modification de réservation souple pour les clients voyageant à Cuba. Vacances Air Canada met maintenant en place une politique de remboursement permettant aux clients qui avaient prévu voyager à Cuba et dont les vols ont été annulés de recevoir automatiquement un remboursement complet selon leur mode de paiement initial. Ces clients n’ont pas à communiquer avec le Centre de services de Vacances Air Canada.

Les clients qui se trouvent actuellement à Cuba et qui ont réservé un forfait de Vacances Air Canada peuvent obtenir de l’aide directement auprès des représentants locaux de Vacances Air Canada, qui sont disponibles pour répondre à toutes les questions ou préoccupations.

Horaire des vols d’Air Canada pour Cuba

Air Canada exploite en moyenne 16 vols hebdomadaires pour quatre destinations à Cuba au départ de Toronto et de Montréal.

Au départ de Toronto :

4 vols par semaine pour l’aéroport Jardines del Rey à Cayo Coco

2 vols par semaine pour l’aéroport Frank País à Holguín

4 vols par semaine pour l’aéroport Juan Gualberto Gómez à Varadero

Un vol par semaine pour l’aéroport Abel Santamaría à Santa Clara

Au départ de Montréal :

3 vols par semaine pour l’aéroport Jardines del Ray à Cayo Coco

2 vols par semaine pour l’aéroport Juan Gualberto Gómez à Varadero

À l’heure actuelle, les vols saisonniers à destination d’Holguín et de Santa Clara sont annulés pour le reste de la saison. Les vols à destination de Varadero et de Cayo Coco sont à l’horaire toute l’année, mais sont actuellement suspendus et leur reprise est provisoirement prévue le 1er mai, sous réserve d’examen. Tous les vols sont normalement assurés par des monocouloirs d’Air Canada et d’Air Canada Rouge. Air Canada cherchera à réaffecter ces appareils à d’autres destinations.

À propos d’Air Canada

