Amundi : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 au 6 février 2026

 | Source: Amundi Amundi

Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
4 au 6 février 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-04FR00041259201 92480,426221AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-04FR00041259209 64180,558682CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-04FR00041259201 91280,539958TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-04FR000412592020 52380,548745XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-05FR00041259202 98079,765621AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-05FR000412592010 33579,747344CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-05FR00041259201 96779,794840TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-05FR000412592030 69979,560422XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-06FR00041259202 93078,583532AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-06FR00041259209 99978,577238CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-06FR00041259201 88378,549071TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-06FR000412592030 18878,490514XPAR
   TOTAL124 98179,476848 

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: 
https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026 

Contacts presse:
Natacha Andermahr 
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com 

Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com 

Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com 

Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com  

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
2 Données Amundi au 31/12/2025
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe


Attachments

09 02 26 - CP Déclaration hebdomadaire rachat d'actions_

Recommended Reading