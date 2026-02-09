Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

4 au 6 février 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-04 FR0004125920 1 924 80,426221 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-04 FR0004125920 9 641 80,558682 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-04 FR0004125920 1 912 80,539958 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-04 FR0004125920 20 523 80,548745 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-05 FR0004125920 2 980 79,765621 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-05 FR0004125920 10 335 79,747344 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-05 FR0004125920 1 967 79,794840 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-05 FR0004125920 30 699 79,560422 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-06 FR0004125920 2 930 78,583532 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-06 FR0004125920 9 999 78,577238 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-06 FR0004125920 1 883 78,549071 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-06 FR0004125920 30 188 78,490514 XPAR TOTAL 124 981 79,476848

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante:

https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

