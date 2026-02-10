SalMar – Sterk operasjonell drift med rekordvolumer og lavere kostnadsnivå

Med lavere kostnadsnivå i verdikjeden og økte markedspriser økte resultatet for fjerde kvartal betraktelig sammenlignet med tidligere kvartaler i 2025 og tilsvarende kvartal i 2024.

For 2025 nådde SalMar også en milepæl hvor konsernet, med tilknyttede selskaper, for første gang passerte over 300 000 tonn slaktet i løpet av ett år (300 900 tonn).

Operasjonell EBIT for Norge var 1 843 millioner kroner i fjerde kvartal 2025. Slaktevolumet var 80 300 tonn og operasjonell EBIT per kg var 23,0 kroner. For konsernet var Operasjonell EBIT 1 834 millioner kroner i fjerde kvartal 2025. Slaktevolumet var 84 100 tonn og operasjonell EBIT per kg var 21,8 kroner.

Fortsatt sterke operasjonelle og biologiske prestasjoner i Norge, med lavere kostnadsnivå.

Redusert bidrag fra Salg & Industri som følge av økte markedspriser.

Betydelig forbedring i resultater fra Icelandic Salmon drevet av lavere kostnadsnivå.

Svakt resultat fra Scottish Sea Farms.

Styret innstiller på at det utbetales et utbytte på 10,00 NOK/aksje for regnskapsåret 2025.

– Fjerde kvartal markerer slutten på et år med lavere markedspriser, men den underliggende etterspørselen har vært sterk, og vi har brukt året aktivt til å utvikle både nye og eksisterende markeder. Samtidig har 2025 vært et operasjonelt og biologisk godt år for SalMar, noe som nå gir utslag i lavere uttakskostnader i alle segmenter, sier Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar ASA.

Positive fremtidsutsikter med rekordhøy biomasse i sjø

SalMar har over flere år investert tungt i verdikjeden for å bedre biologiske prestasjoner. I 2026 forventer SalMar et lavere investeringsnivå og forventer å investere 1,1 milliarder kroner hvor hovedvekten av investeringene vil være knyttet til vedlikehold.

SalMar opplever sterk etterspørsel etter våre produkter og forventer lav global tilbudsvekst i 2026 etter høy tilbudsvekst i 2025. Samtidig har SalMar rekordhøy biomasse i sjøen med lavere kostnadsnivå, og slakter nå i starten av første kvartal 2026 laks med den høyeste superiorandelen på 10 år, noe som legger grunnlag for gode prestasjoner fremover.

For 2026 opprettholder SalMar volumguidingen på 296 000 tonn i Norge, Ocean og Island, og reduserer Scottish Sea Farms med 2 000 tonn til 43 000 tonn (100% basis). Hensyntatt relativ andel fra Scottish Sea Farms forventes totalt 318 000 tonn for konsernet, 6 prosent vekst i slaktevolum sammenlignet med 2025.

– SalMar fyller 35 år i 2026, og vi går inn i jubileumsåret med rekordhøy biomasse, lavere kostnadsnivå og den høyeste superiorandelen vi har sett på ti år. Det gjør oss godt rustet til å møte etterspørselen i markedet med sunn og næringsrik laks, og gir et solid grunnlag for gode prestasjoner gjennom 2026, sier Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar ASA.

Full rapport og presentasjon for fjerde kvartal er vedlagt.

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater i dag kl. 08:00 på Hotel Continental i Oslo. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Arntsen, konsernsjef

Tel: +47 482 06 665

E-post: frode.arntsen@salmar.no

Ulrik Steinvik, CFO

Tel: +47 900 84 538

E-post: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tel: +47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge, til havs og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.





Vedlegg