LHV Groupi 2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aasta lõpus näitasid LHV Groupi deposiitide kui ka laenuportfelli mahud väga tugevat kasvu. 2025. aastal mõjutas LHV Groupi tulude dünaamikat kogu aasta väldanud intressikeskkonna muutus, mis avaldas survet intressituludele ning teiselt poolt survestas intressikulusid tugev konkurents hoiuste turul. Hea kliendiaktiivsuse kasv ja teenustasutulu aitasid neto intressitulu langust osaliselt tasakaalustada. IV kvartalis oli näha juba neto intressitulu kasvu võrreldes eelnevate kvartalitega.

AS LHV Group teenis 2025. aastal kokku 304,8 miljonit eurot netotulusid, mida on 10% vähem kui aasta varem. Neto intressitulud vähenesid aastaga 235,1 miljoni euroni (-14%) ning neto teenustasutulud suurenesid 63,3 miljoni euroni (+5%). Grupi 2025. aasta konsolideeritud kulud ulatusid 159,3 miljoni euroni, olles 8% kõrgemad kui eelmisel aastal. LHV Groupi konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 2025. aastal 117,0 miljonit eurot, mis jäi alla 2024. aasta tulemusele 33,3 miljoni euro võrra (-22%).

Tütarettevõtetest andis suurima panuse kasumisse AS LHV Pank, teenides 2025. aastal 107,1 miljonit eurot puhaskasumit. UK Bank Limitedi puhaskasum ulatus 5,5 miljoni euroni, AS LHV Varahaldusel 4,1 miljoni euroni ning AS LHV Kindlustusel 2,5 miljoni euroni. Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli 2025. aastal 16,0%.

2025. aasta lõpuks kasvas LHV Groupi konsolideeritud varade maht 10,23 miljardi euroni, suurenedes aastaga 17% ehk 1,50 miljardi euro võrra. Aasta viimasel kvartalil kasvas varade maht 7%.

LHV konsolideeritud laenuportfell suurenes 2025. aastal 913 miljoni euro võrra 5,47 miljardi euroni (+20%). IV kvartalis kasvas laenuportfell 4% ehk 231 miljoni euro võrra, millest ettevõtete laenude kasv moodustas 163,9 miljonit eurot ning jaelaenude kasv 67,3 miljonit eurot.

Grupi konsolideeritud hoiuste maht suurenes aasta jooksul 1,22 miljardi euro võrra 8,13 miljardi euroni (+18%). IV kvartalis kasvasid hoiused 682 miljoni euro võrra ehk 9%, sealhulgas suurenesid tavaklientide hoiused 309,4 miljoni euro võrra.

LHV juhitud fondide koondmaht kasvas 2025. aastal 144 miljoni euro võrra, ulatudes 1,70 miljardi euroni (+9%). Aasta viimases kvartalis suurenes fondide maht 82 miljoni euro võrra (+5%).

Finantsvahendajatest klientidega seotud maksete töötlemise maht oli 2025. aastal kokku 85,6 miljonit makset, mis on 15% enam kui 2024. aastal (74,8 miljonit makset). IV kvartalis tehti selliseid makseid 24,4 miljonit, mis on 14% rohkem kui III kvartalis.

Grupi konsolideeritud netotulud kasvasid IV kvartalis võrreldes eelneva kvartaliga 9%, ulatudes 78,8 miljoni euroni. Aastataguse ajaga võrreldes olid netotulud 7% madalamad. Neto intressitulud olid IV kvartalis 59,9 miljonit eurot kasvades kvartaliga 8%. Neto teenustasutulud ulatusid 18,3 miljoni euroni kasvades kvartaliga 20%. Konsolideeritud tegevuskulud olid IV kvartalis 42,4 miljonit eurot, mis on 10% enam kui III kvartalis.

2025. aasta IV kvartalis ulatus AS LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum 30,8 miljoni euroni, kasvades võrreldes III kvartaliga 4,5 miljoni euro võrra (+17%). AS LHV Pank teenis IV kvartalis 27,7 miljonit eurot puhaskasumit. LHV Bank Ltd teenis kvartalis 2,3 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 2,7 miljonit eurot ja AS LHV Kindlustus 0,1 miljonit eurot puhaskasumit. Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli IV kvartalis 16,1%.

2025. aasta lõppu toetas tugev ärimahtude kasv ning teenustasutulude suurenemine. Hea portfelli kvaliteet võimaldas vähendada laenude allahindlusi. Sõltumata tugevamast aasta lõpust ei õnnestunud kogu aasta finantsplaani täita plaanipäraselt, jäädes netotulude tasandil alla 2,6% võrra ja puhaskasumi tasandil alla 6,5% võrra.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kv 2025 III kv 2025 IV kv 2024 Neto intressitulu 59 914 55 532 66 556 Neto teenustasutulu 18 312 15 296 17 324 Neto finantstulud 215 1 167 -197 Kindlustusteenuse tulem 165 627 49 Muud tegevustulud ja -kulud 243 39 1 190 Netotulud kokku 78 849 72 661 84 922 Personalikulu -23 062 -22 351 -22 831 Kontorikulud -782 -730 -715 IT kulud -4 000 -3 837 -4 270 Turunduskulud -1 439 -1 140 -2 086 Muud tegevuskulud -13 208 -10 704 -10 884 Kulud kokku -42 491 -38 762 -40 786 Kasum enne allahindlusi 36 358 33 899 44 136 Allahindlus 1 670 -1 673 -1 086 Tulumaksukulu -7 257 -5 916 -6 732 Puhaskasum 30 771 26 310 36 318 Vähemusosaluse osa 826 606 566 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 29 945 25 703 35 752 Puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,09 0,08 0,11 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,09 0,08 0,11 Bilanss, tuhandetes eurodes dets.25 sept.25 dets.24 Raha ja nõuded pankadele 4 312 403 3 837 093 3 818 305 Finantsvarad 402 991 402 971 309 805 Laenud klientidele 5 507 092 5 279 528 4 591 906 Laenude allahindluse reserv -41 701 -45 277 -39 813 Nõuded klientide vastu 12 387 12 403 5 367 Muud varad 39 790 42 980 50 741 Varad kokku 10 232 962 9 529 699 8 736 311 Nõudmiseni hoiused 5 307 001 4 862 458 4 432 899 Tähtajalised hoiused 2 827 437 2 590 440 2 477 211 Saadud laenud 1 043 617 1 048 556 927 686 Võlgnevused klientidele ja saadud laenud 9 178 055 8 501 454 7 837 796 Viitvõlad ja muud kohustused 80 798 84 143 93 599 Allutatud laenud 206 928 207 001 126 256 Kohustused kokku 9 465 781 8 792 598 8 057 651 Omakapital 767 181 737 101 678 660 sh vähemusosaluse osa 9 282 8 456 8 572 Kohustused ja omakapital kokku 10 232 962 9 529 699 8 736 311





LHV Panga klientide arv kasvas IV kvartalis 8800 võrra, ulatudes 492 tuhande kliendini. Aasta jooksul suurenes klientide arv kokku 36 tuhande võrra ehk enam kui 8%. Neto intressitulu kasvas kvartaalses võrdluses 2% 50,1 miljoni euroni ning neto teenustasutulu 11% ulatudes 12,9 miljoni euroni. LHV Bankiga jagatav finantsvahendajate segmendiga seotud netotasu oli 26 miljonit eurot. Varasemalt kajastati kasumijaotus netointressitulu ja tasu- ja komisjonitulu koosseisus. Regulatiivsete nõuete tõttu on see nüüd esitatud eraldi real. Pangateenuseid kasutati aktiivselt ka aasta lõpus ning madalamat intressitulu tasakaalustasid suuremad teenustasutulud. 2025. aastal langes eelmise aastaga võrreldes neto intressitulu 20% ulatudes 206,3 miljoni euroni, samal ajal kui neto teenustasutulu kasvas 4% ulatudes 46,9 miljoni euroni.

Laenuandmine hoogustus aasta viimastel kuudel ning IV kvartalis kasvas LHV Panga laenuportfell 109 miljoni euro võrra ning ulatus aasta lõpu seisuga 4,68 miljardi euroni. Sealhulgas ületas kodulaenude portfelli maht 1,5 miljardi euro piiri. Portfelli kvaliteet püsis heal tasemel ning laenude allahindlusi vähendati veidi üle 2 miljoni euro võrra. LHV Panga hoiuste maht kasvas kvartalis 324 miljoni euro võrra ulatudes aasta lõpus 6,96 miljardi euroni.

2025. aastal tõi LHV Pank turule nüüdisaegse ja tervikliku lahenduse LHV Premium. Lisaks tehti aasta jooksul mitmeid muudatusi investeerimistoodete tingimustes, et muuta investeerimine klientidele veelgi kättesaadavamaks ja kasulikumaks ning viidi läbi täiendusi, et suurendada pangateenuste kasutamise turvalisust. Detsembris valis Financial Times’i rahvusvaheline pangandusajakiri The Banker 2025. aasta parimaks pangaks Eestis LHV. Samuti nimetas rahvusvaheline juhtiv majandusajakiri Euromoney LHV Panga Eesti parimaks pangaks 2025. aastal. Uuringufirma Dive viis 2025. aasta lõpus läbi pangandussektori teeninduskvaliteedi uuringu, kus LHV Pank saavutas parima tulemuse. Lisaks viis Instar eelmisel aastal läbi tööootuste ja tööandja maine uuringu, mille tulemusel selgus, et 2025. aastal oli Eesti tööealise elanikkonna ja majandustudengite eelistatuim tööandja LHV Pank.

Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki laenuportfell jätkas tugevat kasvu. Portfell suurenes kvartaalses võrdluses 122 miljoni euro võrra ning ulatus aasta lõpu seisuga 782 miljoni euroni. Krediidikomitee on heaks kiitnud, kuid veel väljastamata ligemale 118 miljoni euro ulatuses laene. Laenuportfelli kvaliteet on püsinud tugev. LHV Banki hoiuste maht kasvas 285 miljoni euro võrra ning ulatus 1,29 miljardi euroni. Finantsvahendajate maksete maht saavutas aasta lõpus rekordtaseme.

2025. aasta olulisemateks ärilisteks saavutusteks oli laenuportfelli 434 miljoni euro ja deposiitide 581 miljoni euro kasv. Netotulusid suutis UK pank kasvatada 24% võrra aastases võrdluses, ulatudes aasta lõpu seisuga 55,5 miljoni euroni. Puhaskasum jäi sarnasele tasemele eelmise aastaga ja ulatus 5,5 miljoni euroni, millega edestati aasta finantsplaani. LHV Bank tõi eelmisel aastal turule tervikliku jaepanganduse pakkumise ning oli esimene pank UK-s, kes liitus reaalajas toimuvate euromaksete süsteemiga. Sunday Times tunnustas LHV Banki „Best Places to Work“ auhinnaga.

LHV Varahalduse aktiivsete igakuiseid sissemakseid tegevate klientide arv ulatus aasta lõpus 142 000 kliendini. LHV II ja III samba pensionifondid pakkusid eelmisel aastal turu parimat tootlust. Puhaskasum kasvas aasta lõikes 2,5 miljoni euro võrra ning ulatus 4,1 miljoni euroni, mis ületas tugevalt finantsplaani. Fondide hallatavate varade maht kasvas aastavõrdluses 9% ning oli paljuski tingitud tugevast tootlusest, mida LHV fondid eelmisel aastal näitasid. 2025. aasta alguses lansseeriti LHV Euro Võlakirjade Fond, tehti ümberkorraldusi olemasolevates pensionifondides ning kõik aktiivselt juhitud LHV pensionifondid said uue nime. Aasta jooksul suleti väliturunduse müügikanal ning edaspidi keskendutakse müügitegevusele läbi digikanalite ning telefonimüügi.

Aktsiaturgude mõõdukas kasv IV kvartalis kajastus ka LHV pensionifondide tulemustes. LHV pensionifondide Ettevõtlik, Julge ja Tasakaalukas tootlused kujunesid kvartalis vastavalt 2,8%, 2,7% ning 1,9%. Konservatiivne fond Rahulik kerkis 1,5%. Pensionifond Indeks tõusis 4,0%.

LHV Kindlustus suutis aasta lõpus plaanitud müügieesmärgid täita, kuid IV kvartal oli puhaskasumi osas nõrgem kui eelmine kvartal, mis oli paljuski tingitud suurenenud kahjudest. Vaatamata nõrgemale aasta lõpule õnnestus LHV Kindlustus enda täisaasta puhaskasumit kahekordistada, ulatudes 2,5 miljoni euroni ning täites sellega enda finantsplaani eesmärgi. Kindlustuse brutopreemiad kasvasid aasta lõikes 12% ulatudes 10,6 miljoni euroni, millega edestati turu üldist kasvu. Eelmisel aastal suudeti suurendada ka läbi LHV kanalite turustavate toodete müüki 23% võrra.

2025. aasta teises ja kolmandas kvartalis viis Euroopa Keskpank (ECB) LHV Groupis läbi kohapealse järelevalve, mille eesmärk oli kontrollida 2024. aasta lõpu kapitali adekvaatsuse arvutuse vastavust regulatiivsetele nõuetele. Järelevalvemenetluse ametlik lõpp on kavandatud 2026. aasta veebruari. Tegemist oli LHV jaoks esmakordse sedalaadi kohapealse auditiga. Auditi käigus ilmnes, et mitmes valdkonnas erines LHV Groupi ja ECB arusaam kehtivate regulatsioonide tõlgendamisest. Järelevalve keskendus CRR2-le (Capital Requirements Regulation’i teine redaktsioon ehk kapitalinõuete määruse teine versioon), mis asendus alates 2025. aastast CRR3-ga (kapitalinõuete määruse kolmas versioon).

Antud regulatsioonimuudatus on oluline, sest mitmetes kohtades, kus CRR2 ei olnud üheselt selge, oli LHV juba rakendanud uuema CRR3 toodud tõlgendusi. Auditi käigus selgus, et CRR2 osas ei olnud veel uuema regulatsiooni täpsemad tõlgendused lubatud ja oleks pidanud tõlgendama vana regulatsiooni seeläbi konservatiivsemalt. Lisaks tõlgenduserinevustele tuvastas ECB ka protsessilisi nõrkusi, eelkõige seoses tulemuste täiendava kontrollimisega.

Auditi tulemuseks oli ECB järeldus, et 2024. aasta lõpu seisuga oleks pidanud LHV Group kajastama riskivarasid 244 miljoni euro võrra suuremana ning kapitali adekvaatsus oleks pidanud 21,92% asemel olema 20,41%. Ka korrigeeritud tasemel täitis LHV Group kõik kehtivad välised ja sisemised kapitali adekvaatsuse nõuded. LHV Group rakendas juba auditi käigus kõik need muudatused, mille osas oli selge, et ECB tõlgendus erineb varasemast praktikas rakendatust. Viimased täpsustused selgusid 2025. aasta oktoobris ning vastavad muudatused implementeeriti novembris. Seetõttu on LHV Group kindel, et 2025. aasta lõpu kapitali adekvaatsus on arvutatud korrektselt ning kooskõlas kehtivate regulatiivsete nõuetega.

LHV Groupi kapitali positsioon püsib tugev. Aasta jooksul emiteeris LHV Group 80 miljoni euro väärtuses Tier 2 taseme allutatud võlakirju, 50 miljoni euro väärtuses AT1 allutatud võlakirju ja 60 miljoni euro väärtuses tagamata võlakirju. LHV Pank emiteeris 300 miljoni euro väärtuses pandikirju. Moody's Ratings tõstis AS-i LHV Pank pandikirjade programmi ja pandikirjade reitingud kõrgeimale tasemele Aaa. Moody’s jättis AS-i LHV Pank pikaajaliste pangahoiuste reitingu A3 tasemele (positiivse väljavaatega) ja tõstis LHV Groupi allutamata võlakirjade reitingu Baa2 tasemele (positiivse väljavaatega). Reitingud kinnitavad LHV tugevat finantspositsiooni ja kapitaliseeritust ning väljendavad ootust krediidivõime tugevnemisele.



LHV Groupi juhatuse esimehe Mihkel Torimi kommentaar:

"Hoolimata aasta esimeses pooles valitsenud keerulisest intressikeskkonnast, lõpetasime 2025. aasta tugeva neljanda kvartaliga. Meie intressitulud pöördusid taas kasvule ning klientide kõrgest aktiivsusest tulenev teenustasude suurenemine oli märkimisväärne. Kuigi aasta kogukasum jäi finantsplaanile alla 6.5%-ga, oli neljas kvartal tugev ning selle käigus lisandus Eestis ligi 9000 uut klienti ning nii meie hoiuste kui ka laenude portfellid kasvasid jõudsalt.

Ka meie teiste tütarettevõtete panus oli silmapaistev ja näitab grupi laiapõhjalist tugevust. LHV Varahaldus pakkus turu parimat tootlust ning ületas oluliselt finantsplaani. Eriti kiiret kasvu näitas Ühendkuningriigis tegutsev LHV Bank, kus meie laenuportfell aastaga kahekordistus ning jaeklientide arv küündis aasta lõpuks 5000-ni. Samuti kahekordistas oma kasumi LHV Kindlustus.

Tänan kliente, töötajaid ja investoreid usalduse eest, mida kinnitavad ka arvukad kohalikud ja rahvusvahelised tunnustused, mida möödunud aastal pälvisime."



AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Majandustulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminari Teams keskkonna kaudu. Virtuaalne investorkohtumine toimub 10. veebruaril kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda siin.



