EfTEN Real Estate Fund AS-i tütarettevõtte müük Lätis

EfTEN Real Estate Fund AS müüb DSV logistikahoone Riias bilansilisest väärtusest ligakaudu 500 tuhande euro võrra kõrgema hinnaga. Tehing on struktureeritud tütarettevõtte EfTEN Krustpils SIA (registreerimisnumber Läti ettevõtteregistris 40103921371) 100%-lise osaluse müügina, milleks on fond sõlminud võlaõigusliku müügilepingu Läti ettevõtte ROLANDS S, SIA-ga (registreerimisnumber Läti ettevõtteregistris 40103130964). EfTEN Krustpils SIA tegevus on seotud Riias Krustpils 31 asuva kinnistu (DSV logistikahoone) omamise ja majandamisega.

Tehing, mis vastab sellist tüüpi tehingute tavapärastele tingimustele, viiakse lõpule eeldatavalt 2026. aasta esimeses kvartalis. Fondi tütarettevõtte müük põhineb ettevõttele kuuluva kinnistu väärtusel 9,0 miljonit eurot. Tehingu läbirääkimiste eelselt oli kinnisvarainvesteeringu väärtuseks fondi konsolideeritud bilansis 8,5 miljonit eurot. Tehingust saadavat tulu kasutab fond tulevikus plaanitavate uute investeeringute omakapitalina. Tehingu tulemusel vähenevad fondi esialgsel hinnangul fondi varad 9,0 miljonit eurot ja pangalaenud 3,3 miljonit eurot. Fondile laekub tehingust hinnanguliselt 5,6 miljonit eurot.

Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt. Fondi juhatus ja nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.

Viljar Arakas

juhatuse liige

Tel. +372 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee