VIEL ET COMPAGNIE : Chiffre d’affaires de 1 266,9 millions d’euros sur l’année 2025 en croissance de 7,4% à cours de change courants -Croissance de 10,7% du chiffre d’affaires à cours de change constants

En 2025, le Groupe a évolué dans un environnement macroéconomique complexe marqué par la transition des politiques monétaires des principales banques centrales vers un assouplissement mesuré et par une intensification des tensions commerciales internationales.

VIEL & Cie enregistre une forte croissance de son activité en 2025 avec un chiffre d’affaires consolidé de 1 266,9 millions d’euros, en hausse de 7,4% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d’affaires s’élève à 1 305,0 millions d’euros et affiche une hausse de 10,7%.

La contribution des différents pôles d’activité au chiffre d’affaires consolidé est la suivante :

En millions d'euros 2025 2024 Intermédiation professionnelle 1 190,6 1 103,9 Bourse en ligne 76,3 75,4 Chiffre d'affaires consolidé 1 266,9 1 179,3

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaire consolidé s’établit à 315,0 millions d’euros en croissance de 5,1% à cours de change courants et en hausse de 12,2% à cours de change constants par rapport au 4ième trimestre 2024.

La société publiera ses résultats de l’exercice 2025 le 27 mars 2026.

Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change courants sont calculées sur la base des cours moyens de la période, comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison.

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com.

