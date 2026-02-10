Communiqué de presse

Nicox : Présentation des données des études de Phase 3 de NCX 470 au congrès annuel 2026 de l’American Glaucoma Society (AGS)

10 février 2026 – publication à 7H30

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que les résultats des études de phase 3, dont deux présentations orales sur podium, seront présentés lors du prochain congrès annuel 2026 de l’American Glaucoma Society (AGS) (du 19 au 22 février 2026 à Rancho Mirage, Californie, Etats-Unis).







“L’opportunité de présenter les données de nos études de phase 3 sur NCX 470, notamment lors de deux présentations orales de premier plan, lors du prochain congrès annuel de l’American Glaucoma Society (AGS) souligne les progrès considérables réalisés par Nicox pour confirmer l’efficacité médicale de ce nouveau produit. Cette reconnaissance intervient à un moment clé alors que nous préparons les soumissions règlementaires pour NCX 470 aux États-Unis et en Chine avec nos partenaires licenciés, Kowa et Ocumension respectivement ». a déclaré Doug HUBATSCH, Vice-Président Exécutif et Directeur Scientifique de Nicox. « Le congrès de l’AGS offre l’opportunité de présenter à des professionnels de l’ophtalmologie spécialisés dans le glaucome, une analyse plus détaillée des données soutenant l’efficacité, la sécurité et le mécanisme d’action de NCX 470, lors d’un événement de référence, animé par des leaders d’opinion reconnus et respectés ».







Congrès annuel AGS 2026 – du 19 au 22 février 2026, Rancho Mirage, Californie,

Détails des présentations







Titre : A Randomized Trial Comparing NCX 470 0.1%, a Nitric Oxide-Donating Bimatoprost, and Latanoprost 0.005% for Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension: The DENALI Trial

Type : Présentation orale sur podium

Date : Vendredi 20 février 2026 à 10h15 (heure locale) pendant le Basic Science, Genetics, Novel Developments Paper Session

Intervenant : Dr. S. Asrani, Duke University Medical Center, Durham, Caroline du Nord







Titre : Aqueous Humor Dynamics of NCX 470 Ophthalmic Solution (Nitric Oxide-Donating Bimatoprost): A Double-Masked, Placebo-Controlled, Phase 3b Clinical Trial



Type : Présentation orale sur podium

Date : Vendredi 20 février 2026 à 10h25 (heure locale) pendant le Basic Science, Genetics, Novel Developments Paper Session

Intervenant : Dr. A. Sit, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota







Titre : Outcomes in the United States Subgroup of the Denali Trial: A Randomized Trial Comparing NCX 470 0.1%, a Nitric Oxide-Donating Bimatoprost, and Latanoprost 0.005% for Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension

Type : Présentation d’un poster

Date : Vendredi 20 février, 2026 de 7h30 à 8h30 (heure locale).

Intervenant : Dr. J. Bacharach, North Bay Eye Associates, Inc. Petaluma, Californie







Des membres de l'équipe Nicox participeront à des rendez-vous individuels pendant ce congrès. Si vous souhaitez organiser une rencontre, veuillez nous contacter à communications@nicox.com.

A propos de Nicox

Nicox SA est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en phase de développement avancée de Nicox est le NCX 470 (bimatoprost grenod), un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire, licencié à Ocumension Therapeutics pour les marchés Chinois, Coréen et d’Asie du Sud-Est et à Kowa dans le reste du monde. Nicox mène également un programme de recherche préclinique NCX 1728, un inhibiteur de la phosphodiestérase-5 donneur d’oxyde nitrique (NO), avec Glaukos. Le premier produit de Nicox, VYZULTA®, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, dans le glaucome, est commercialisé aux États-Unis et sur 15 autres territoires. Nicox génère des revenus provenant de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique, licencié dans plusieurs territoires, notamment à Harrow, Inc. pour les États-Unis et à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois, et dans la majorité des pays d’Asie du Sud-Est.



Nicox dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Growth Paris (Mnémo : ALCOX).



Pour plus d’informations www.nicox.com

