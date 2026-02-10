Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787
Fra 5. februar til 6. februar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 265.944 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 258,6132 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|5. februar
|OSE
|133.966
|256,6769
|34.385.977,59
|CEUX
|TQEX
|6. februar
|OSE
|131.978
|260,5786
|34.390.642,47
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|265.944
|258,6132
|68.776.620,06
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|265.944
|258,6132
|68.776.620,06
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|265.944
|258,6132
|68.776.620,06
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 60.505.387 egne aksjer, tilsvarende 2,37% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 51.168.697 egne aksjer. tilsvarende 2,00% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg