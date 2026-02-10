Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 2 février au 6 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 2 février au 6 février 2026

Puteaux, le 10 février 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 2 février 2026 au 6 février 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/02/2026FR001243512165 17324,6850XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/02/2026FR001243512145 81824,7186DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/02/2026FR00124351216 16224,7125TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/02/2026FR00124351218 04124,7319AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/02/2026FR001243512139 16625,2970XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/02/2026FR001243512142 36325,2024DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/02/2026FR00124351216 16925,2001TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/02/2026FR00124351217 30225,2032AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/02/2026FR001243512152 50025,7659XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/02/2026FR001243512132 00025,6710DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/02/2026FR00124351214 00025,6786TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/02/2026FR00124351215 00025,6585AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/02/2026FR001243512151 40625,9074XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/02/2026FR001243512132 93125,9143DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/02/2026FR00124351214 34525,9027TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/02/2026FR00124351214 31825,9091AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/02/2026FR001243512151 22226,2102XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/02/2026FR001243512132 43826,2030DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/02/2026FR00124351214 34126,1491TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/02/2026FR00124351213 99926,1624AQE
 Total498 69425,4983 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

