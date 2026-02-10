Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 2 février au 6 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 2 février au 6 février 2026

Puteaux, le 10 février 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 2 février 2026 au 6 février 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/02/2026 FR0012435121 65 173 24,6850 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/02/2026 FR0012435121 45 818 24,7186 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/02/2026 FR0012435121 6 162 24,7125 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/02/2026 FR0012435121 8 041 24,7319 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/02/2026 FR0012435121 39 166 25,2970 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/02/2026 FR0012435121 42 363 25,2024 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/02/2026 FR0012435121 6 169 25,2001 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/02/2026 FR0012435121 7 302 25,2032 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/02/2026 FR0012435121 52 500 25,7659 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/02/2026 FR0012435121 32 000 25,6710 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/02/2026 FR0012435121 4 000 25,6786 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/02/2026 FR0012435121 5 000 25,6585 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/02/2026 FR0012435121 51 406 25,9074 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/02/2026 FR0012435121 32 931 25,9143 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/02/2026 FR0012435121 4 345 25,9027 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/02/2026 FR0012435121 4 318 25,9091 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/02/2026 FR0012435121 51 222 26,2102 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/02/2026 FR0012435121 32 438 26,2030 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/02/2026 FR0012435121 4 341 26,1491 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/02/2026 FR0012435121 3 999 26,1624 AQE Total 498 694 25,4983

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

