Quadient accélère sa dynamique commerciale dans le Digital avec des contrats majeurs et une croissance à deux chiffres des prises de commandes au T4

Les succès clients, dont la signature d’un nouvel accord de plusieurs millions de dollars avec une banque internationale de premier plan, illustrent l’adoption croissante des solutions d’automatisation de Quadient, centrées sur l’humain et pilotées par l’IA



Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, annonce aujourd’hui une solide performance de son activité Digital au quatrième trimestre, portée par une demande en forte hausse pour l’automatisation des communications, tant sur les parcours de communication client que sur les processus financiers.

Au quatrième trimestre (T4), l’activité Digital a enregistré son plus haut niveau de prises de commandes avec une croissance à deux chiffres par rapport à l’an dernier, et notamment une hausse de 25 % sur les solutions d’automatisation des processus financiers, confirmant le rôle central du Digital dans la stratégie de croissance à long terme de l’entreprise.

« La dynamique de notre activité Digital s’accélère », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Les clients choisissent Quadient parce que nous éliminons les frictions dans les communications d’entreprise, afin qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel. Les résultats de ce trimestre démontrent que notre approche, centrée sur l’humain et pilotée par l’intelligence artificielle, répond aux attentes des grandes entreprises comme des PME en quête de clarté, de conformité et de rapidité à grande échelle. »

Solide exécution au T4 et nouveaux succès stratégiques

La performance de Quadient au quatrième trimestre a été soutenue par la poursuite de son développement dans les secteurs réglementés et par la signature de nouveaux contrats d’envergure auprès de grands comptes dans les services financiers, l’assurance, la santé, la technologie et l’industrie manufacturière. Parmi les transactions marquantes figure un contrat auprès de l’un des plus grands groupes bancaires et de services financiers multinationaux en Europe, pour un contrat pluriannuel représentant un montant total de 4,9 millions d’euros. D’autres succès incluent la signature d’un contrat de plusieurs millions d’euros avec un acteur majeur de l’énergie en Europe, ainsi qu’une extension de contrat à six chiffres avec un grand groupe européen de l’assurance.

Dynamique de croissance partagée dans toutes les zones géographiques

L’accélération des prises de commandes au quatrième trimestre met également en évidence la solidité de la plateforme d’automatisation des processus de Quadient à l’échelle mondiale : l’ensemble des solutions a contribué à la croissance et toutes les régions ont enregistré des hausses à deux chiffres. Malgré une base de comparaison exigeante, les prises de commandes sur le segment des grandes entreprises affichent une progression élevée à un chiffre, tandis que le segment des PME a connu une accélération marquée, avec une croissance à deux chiffres, dans toutes les régions.

Les prises de commandes des solutions d’automatisation financière dans la région France et Benelux ont été multipliées par plus de dix entre le premier et le quatrième trimestre 2025, alors que la demande pour des solutions d’automatisation de la facturation électronique conformes s’accélère, en amont de l’entrée en vigueur des lois de finances dans plusieurs pays européens dès cette année.

Quadient s’appuie sur sa plateforme de facturation électronique déjà accréditée, Serensia by Quadient, pour capter des parts de marché significatives dans le domaine de l’automatisation financière. Au-delà de la facturation électronique, la plateforme d’automatisation de Quadient propose des tableaux de bord financiers avec des fonctionnalités avancées pour la gestion de trésorerie, des interactions personnalisées grâce à l’Intelligence Artificielle (IA) afin d’améliorer l’expérience des parties prenantes, ainsi qu’une gestion des workflows pilotée par l’IA pour renforcer l’efficacité de la chaîne de valeur. Ce positionnement avancé se reflète déjà dans les classements d’analystes, notamment dans le rapport SPARK Matrix™ 2025 sur les solutions de facturation électronique, qui positionne Quadient comme Leader en matière d’excellence technologique, de conformité et d’impact à grande échelle pour les grandes entreprises. Cela contribue également à la forte progression des prises de commandes au T4, la capacité d’innovation continue permettant à l’offre de Quadient de se distinguer de celle de ses concurrents.

« Nous avons conçu la plateforme de Quadient pour qu’elle soit centrée sur l’humain dès l’origine. C’est ainsi que nous simplifions la complexité, renforçons la confiance et délivrons de la valeur plus rapidement », déclare Geoffrey Godet. « Notre performance au quatrième trimestre et sur l’ensemble de l’exercice 2025 démontre que Quadient est un partenaire de choix pour les organisations confrontées à des évolutions technologiques et réglementaires rapides et engagées dans une transformation axée sur l’IA. »

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

