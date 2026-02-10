VILVI Group konsoliduoti pardavimai 2026 m. sausio mėnesį

VILVI Group, kurią sudaro AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Modest“, AB „Kelmės pieninė“, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika“, SIA „Baltic Dairy Board“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“, 2026 m. sausio mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 27.07 mln. Eur arba 9.2% didesnės nei 2025 m. sausio mėnesį.
2026 sausio mėn. 16 d. AB „Vilkyškių pieninė“ užbaigė UAB „Marijampolės pieno konservai“ akcijų įsigijimo sandorį ir įsigijo 100 proc. bendrovės akcijų. UAB „Marijampolės pieno konservai“ pagrindinė veikla - pieno konservų ir pieno miltelių gamyba.
