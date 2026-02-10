Selskabsmeddelelse nr. 8/2026

Holbæk, den 10. februar 2026





SJF Bank igangsætter aktieopkøbsprogram på 15 mio. kr.

SJF Bank (”Banken”) igangsætter den 10. februar 2026 et aktieopkøbsprogram på 15 mio. kr.

Aktierne skal anvendes til medarbejderaktieprogrammet i 2026. Opkøbet foretages af Banken, og foretages som en kombination af In-market-tilbagekøb og rettet tilbagekøb.

Banken informerer markedet, når aktieopkøbet er afsluttet.



Med venlig hilsen

Lars Petersson

Administrerende direktør







Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

www.sjfbank.dk/om/ir





