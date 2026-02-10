Selskabsmeddelelse nr. 8/2026
Holbæk, den 10. februar 2026
SJF Bank igangsætter aktieopkøbsprogram på 15 mio. kr.
SJF Bank (”Banken”) igangsætter den 10. februar 2026 et aktieopkøbsprogram på 15 mio. kr.
Aktierne skal anvendes til medarbejderaktieprogrammet i 2026. Opkøbet foretages af Banken, og foretages som en kombination af In-market-tilbagekøb og rettet tilbagekøb.
Banken informerer markedet, når aktieopkøbet er afsluttet.
Med venlig hilsen
Lars Petersson
Administrerende direktør
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
