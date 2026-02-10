Selskabsmeddelelse nr. 9/2026
Holbæk, den 10. november 2026
Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank
SJF Bank (”Banken”) har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget vedhæftede indberetning om transaktioner i Bankes aktier.
Som det fremgår, har næstformand Erik Larsen, der er ledende medarbejder i SJF Bank, købt aktier i Banken.
For yderligere oplysninger henvises til vedhæftet dokument.
Med venlig hilsen
Lars Petersson Jakob Andersson
Adm. direktør Bestyrelsesformand
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Vedhæftede filer
- Selskabsmeddelelse nr. 09 - 2026 - Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank
- Indberetningsskema 2026.02.10