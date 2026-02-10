Selskabsmeddelelse nr. 9/2026

Holbæk, den 10. november 2026





Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank

SJF Bank (”Banken”) har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget vedhæftede indberetning om transaktioner i Bankes aktier.

Som det fremgår, har næstformand Erik Larsen, der er ledende medarbejder i SJF Bank, købt aktier i Banken.

For yderligere oplysninger henvises til vedhæftet dokument.

Lars Petersson Jakob Andersson

