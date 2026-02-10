Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank

Selskabsmeddelelse nr. 9/2026
Holbæk, den 10. november 2026


Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank

SJF Bank (”Banken”) har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget vedhæftede indberetning om transaktioner i Bankes aktier.

Som det fremgår, har næstformand Erik Larsen, der er ledende medarbejder i SJF Bank, købt aktier i Banken.

For yderligere oplysninger henvises til vedhæftet dokument.

Med venlig hilsen

Lars Petersson          Jakob Andersson
Adm. direktør             Bestyrelsesformand


Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

www.sjfbank.dk/ir

Selskabsmeddelelse nr. 09 - 2026 - Indberetningspligtiges transaktioner med aktier i SJF Bank Indberetningsskema 2026.02.10

