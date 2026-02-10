IMS Networks nomme son Directeur commercial région nord

IMS Networks, expert en sécurisation des infrastructures critiques, fait évoluer son équipe commerciale en nommant Matthieu HUMBRECHT au poste de Directeur commercial pour la région nord. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de l’entreprise qui s’articule autour des valeurs d’excellence opérationnelle, d’accompagnement, de souveraineté et de proximité.

Matthieu HUMBRECHT devra notamment structurer l'activité commerciale d'IMS Networks sur la moitié nord de la France et accroître la visibilité et la notoriété de l’entreprise sur ce territoire. Avec pour ambition de doubler le chiffre d'affaires sur les cinq prochaines années, il jouera donc un rôle clé pour développer les parts de marché d’IMS en signant de nouveaux clients et en fidélisant et développant la base existante. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise ces quinze dernières années dans l’industrie IT.



