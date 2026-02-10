10 ans du Jour de l’agriculture canadienne : célébrer et protéger des progrès fragiles

OTTAWA, Ontario, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion du dixième anniversaire du Jour de l’agriculture canadienne, le Centre canadien pour l’intégrité alimentaire (CCIA) célèbre les progrès réalisés pour rapprocher les Canadiens du système alimentaire et souligne l’importance de maintenir cette confiance.

Au cours de la dernière année, les Canadiens ont réagi avec une urgence sans précédent pour soutenir notre système alimentaire face à l’incertitude géopolitique, mais il est essentiel de veiller à ce que cet élan se maintienne au-delà de ce moment de nationalisme économique, surtout dans un contexte où l’abordabilité met la confiance envers le système à l’épreuve.

Le coût des aliments constitue la principale préoccupation des Canadiens, 47 % d’entre eux se disant « très préoccupés » par les prix, selon la recherche sur la confiance du public 2025 du CCIA. Cette inquiétude se classe devant l’inflation, les soins de santé et les changements climatiques.

« Quand il devient compliqué de pouvoir s'alimenter correctement, cela touche plus que le budget des ménages. Cela ébranle la confiance. Cela influence la perception qu’ont les gens du fait que le système fonctionne pour eux », a déclaré Lisa Bishop-Spencer, directrice exécutive du CCIA. « Le Jour de l’agriculture canadienne nous rappelle que derrière chaque assiette se trouve tout un pays à l’œuvre, qui travaille chaque jour pour nourrir les Canadiens. »

Les gouvernements discutent de plus en plus de l’alimentation aux côtés d’autres priorités nationales comme l’énergie, le transport et le logement. Ce changement est bienvenu. L’alimentation n’est pas facultative. Elle est fondamentale à la vie quotidienne et à l’économie canadienne. Le secteur agricole et agroalimentaire soutient un emploi sur neuf à l’échelle nationale et contribue à hauteur d’environ 150 milliards de dollars par année, soit environ sept pour cent du PIB du Canada.

La confiance envers le système alimentaire canadien se construit grâce à la visibilité, à la transparence et à l’engagement tout au long de la chaîne de valeur. Les efforts continus du secteur pour améliorer la compréhension du public contribuent à renforcer cette confiance.

Le moment est venu de porter une attention plus soutenue à notre système alimentaire, de soutenir nos industries nationales, de favoriser l’innovation et d’être fiers d’une chaîne d’approvisionnement à l’échelle du pays qui contribue à nourrir plus de 400 millions de personnes à travers le monde.

À propos du CCIA

Le Centre canadien pour l’intégrité alimentaire (CCIA) est un organisme sans but lucratif qui se consacre à l’amélioration de la confiance du public dans le système alimentaire canadien. Grâce à la collaboration, à la recherche et à l’engagement, le CCIA travaille avec les parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur afin d’améliorer la compréhension, de favoriser la transparence et de veiller à ce que le système alimentaire canadien demeure un pilier de la fierté et de la résilience nationales.

Contacts média :

Annette Goerner

Directrice générale des relations publiques, spark*advocacy

annette@sparkadvocacy.ca

613 818-6941

Colton Praill

Stratège en relations publiques, spark*advocacy

colton@sparkadvocacy.ca

613 875-4320