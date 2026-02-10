Bitget lleva Blockchain4Youth al Torneo Juvenil de LALIGA en Tailandia

BANGKOK, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , el mayor Exchange Universal (UEX) del mundo, marcó el inicio del Torneo Juvenil de LALIGA 2026 (LLYT) en el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento de la FA Tailandia, destacando su compromiso con la participación juvenil y el desarrollo de base en todo el Sudeste Asiático.

Como socio regional de LALIGA, Bitget brindó su apoyó el torneo como parte de su iniciativa más amplia Blockchain4Youth , centrada en la educación, disciplina y oportunidades a largo plazo para la futura generación. La etapa del LLYT en Tailandia reunió a 86 equipos juveniles de ocho países, entre ellos Tailandia, China, Japón e India, lo que lo convierte en uno de los mayores encuentros juveniles de fútbol transfronterizos en la región.

La participación de Bitget se centró en crear un entorno positivo y orientado a la comunidad para los jugadores y sus familias. Con el fin de garantizar una operación fluida del torneo, el equipo colaboró con los organizadores locales, instaló un stand especial en el recinto y ofreció refrigerios a los participantes y a los padres. La participación, el espíritu deportivo y la provisión de un entorno profesional en el que los jóvenes atletas pudieran entrenar y competir se mantuvieron como las principales prioridades.

"El fútbol enseña valores que se quedan contigo de por vida", dijo Ignacio Aguirre Franco, director de marketing de Bitget. "Apoyar torneos juveniles como este se trata de ayudar a los jugadores jóvenes a desarrollar confianza, disciplina y un sentido de posibilidad desde una edad temprana".

La competencia forma parte del programa Blockchain4Youth de Bitget, una iniciativa a largo plazo destinada a apoyar a los jóvenes mediante la exposición, la educación y el acceso. Si bien el programa abarca la alfabetización digital y las tecnologías emergentes, sus activaciones presenciales destacan valores del mundo real como el trabajo en equipo, la constancia y el crecimiento, principios compartidos tanto por el deporte como por la tecnología.

Como centro regional de intercambio internacional y desarrollo de talento, Tailandia continúa desempeñando un papel importante en la estrategia juvenil de LALIGA en toda Asia. Bitget continúa respaldando proyectos de construcción de comunidad que promueven el aprendizaje fuera del aula a través de colaboraciones como este torneo.

"LALIGA y Bitget comparten una dedicación a la excelencia y la comunidad", dijo Iván Codina, director ejecutivo de LALIGA para el Sudeste Asiático. "Este torneo ofrece a los jugadores juveniles una vía profesional para poner a prueba sus habilidades frente a pares internacionales, con el respaldo de la visión innovadora de Bitget".

Bitget continúa ampliando su visión de Exchange Universal más allá de los mercados y los productos, apoyando el fútbol de base junto con sus iniciativas internacionales de educación, y poniendo énfasis en el impacto a largo plazo a través del desarrollo juvenil, la inclusión y la participación comunitaria.

Acerca de Bitget

Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial, que presta servicio a más de 125 millones de usuarios y ofrece acceso a más de 2 millones de criptoactivos, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos, como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su agente de IA, que actúa como copiloto en la ejecución de operaciones. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™ . En línea con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1.1 millones de personas para 2027. Bitget actualmente lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

