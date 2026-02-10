Bitget présente Blockchain4Youth au tournoi junior LALIGA en Thaïlande

BANGKOK, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a marqué le coup d’envoi du tournoi LALIGA Youth Tournament (LLYT) 2026 au FA Thailand High Performance Training Center, soulignant ainsi son engagement en faveur de l’engagement des jeunes et du développement local dans toute l’Asie du Sud-Est.

En tant que partenaire régional de LALIGA, Bitget a soutenu le tournoi dans le cadre de son initiative plus large Blockchain4Youth , qui met l’accent sur l’éducation, la discipline et les opportunités à long terme pour la prochaine génération. L’étape thaïlandaise du LLYT a réuni 86 équipes de jeunes provenant de huit pays, dont la Thaïlande, la Chine, le Japon et l’Inde, ce qui en fait l’un des plus grands rassemblements transfrontaliers de football junior de la région.

L’implication de Bitget s’est concentrée sur la création d’un environnement positif, axé sur la communauté, pour les joueurs et leurs familles. Afin d’assurer le bon déroulement du tournoi, l’équipe a collaboré avec les organisateurs locaux, installé un stand spécial sur place et a servi des rafraîchissements aux participants et aux parents. La participation, l’esprit sportif et la mise à disposition d’un environnement professionnel aux jeunes athlètes pour s’entraîner et participer à des compétitions demeuraient les principales priorités du tournoi.

« Le football enseigne des valeurs qui vous accompagnent toute votre vie », déclare Ignacio Aguirre Franco, directeur marketing chez Bitget. « Soutenir des tournois juniors comme celui-ci, c’est aider les jeunes joueurs à développer leur confiance, leur discipline et leur capacité à croire en leur potentiel dès leur plus jeune âge. »

Le concours fait partie du programme Blockchain4Youth de Bitget, une initiative à long terme visant à aider les jeunes à travers des actions de sensibilisation, d’éducation et d’accessibilité. Les activités concrètes du programme mettent en avant des valeurs réelles telles que le travail d’équipe, la cohérence et la croissance, principes communs au sport et à la technologie, tout en couvrant la culture numérique et les technologies émergentes.

En tant que centre régional pour les échanges internationaux et le développement des talents, la Thaïlande continue de jouer un rôle important dans la stratégie de la LALIGA en faveur de la jeunesse dans toute l’Asie. Bitget continue de soutenir les projets de développement communautaire qui encouragent l’apprentissage en dehors des salles de classe grâce à des collaborations telles que ce concours.

« LALIGA et Bitget partagent le même engagement envers l’excellence et la communauté », déclare Iván Codina, directeur exécutif de la LALIGA pour l’Asie du Sud-Est. « Ce tournoi offre aux jeunes joueurs une opportunité professionnelle de tester leurs compétences face à leurs pairs internationaux, avec le soutien de la vision innovante de Bitget. »

Bitget continue d’étendre sa vision d’échange universel au-delà des marchés et des produits en soutenant le football amateur, en plus de ses initiatives internationales en matière d’éducation, en mettant l’accent sur l’impact à long terme grâce au développement des jeunes, à l’inclusion et à l’engagement communautaire.

