Bitget מביאה את Blockchain4Youth לטורניר הנוער LALIGA בתאילנד

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, ציינה את פתיחת טורניר הנוער LALIGA (LLYT) לשנת 2026 במרכז האימונים לביצועים גבוהים של FA Thailand, והדגישה את מחויבותה למעורבות נוער ולפיתוח עממי ברחבי דרום מזרח אסיה.

כשותפה אזורית של LALIGA, בורסת Bitget תמכה בטורניר כחלק מיוזמת Blockchain4Youth הרחבה יותר שלה, המתמקדת בחינוך, משמעת והזדמנויות ארוכות טווח לדור הבא. החלק התאילנדי של LLYT איחד 86 קבוצות נוער משמונה מדינות, כולל תאילנד, סין, יפן והודו, מה שהפך אותו לאחד מאירועי הכדורגל הצעירים חוצי הגבולות הגדולים באזור.

המעורבות של Bitget התמקדה ביצירת סביבה חיובית, קהילתית בראש ובראשונה, עבור השחקנים והמשפחות. כדי לספק פעילות טורניר חלקה, הצוות עבד עם מארגנים מקומיים, הקים דוכן מיוחד במתחם, והגיש כיבוד למשתתפים ולהורים. השתתפות, רוח ספורטיבית ומתן סביבה מקצועית לספורטאים צעירים לאימונים ולהתחרות נותרו בראש סדר העדיפויות המרכזי.

"כדורגל מלמד ערכים שנשארים איתך לכל החיים," אמר איגנסיו אגירה פרנקו (Ignacio Aguirre Franco), מנהל השיווק הראשי ב- Bitget. "תמיכה בטורנירים לנוער כאלה עוסקת בעזרה לשחקנים צעירים לבנות ביטחון, משמעת ותחושת אפשרות מגיל צעיר".

התחרות היא חלק מתוכנית Blockchain4Youth של Bitget, מאמץ ארוך טווח שמטרתו לסייע לצעירים באמצעות חשיפה, חינוך וגישה. הפעילויות בשטח של התוכנית מדגישות ערכים מהעולם האמיתי כמו עבודת צוות, עקביות וצמיחה - עקרונות משותפים לספורט ולטכנולוגיה כאחד - למרות שהיא מכסה אוריינות דיגיטלית וטכנולוגיות מתפתחות.

כמרכז אזורי לחילופי ידע בינלאומיים ופיתוח כישרונות, תאילנד ממשיכה למלא תפקיד משמעותי באסטרטגיית הנוער של LALIGA ברחבי אסיה. Bitget ממשיכה לתמוך בפרויקטים של בניית קהילה המקדמים למידה מחוץ לכיתה באמצעות שיתופי פעולה כמו תחרות זו.

"LALIGA ו-Bitget חולקות מחויבות למצוינות ולקהילה", אמר איוון קודינה (Iván Codina), המנהל בפועל של LALIGA בדרום מזרח אסיה. "טורניר זה מספק מסלול מקצועי לשחקני נוער לבחון את כישוריהם מול עמיתיהם בינלאומיים, הנתמך על ידי החזון החדשני של Bitget".

Bitget ממשיכה להרחיב את חזון ה-Universal Exchange שלה מעבר לשווקים ולמוצרים על ידי תמיכה בכדורגל עממי בנוסף ליוזמות החינוך הבינלאומיות שלה, תוך הדגשת השפעה ארוכת טווח באמצעות פיתוח נוער, הכללה ומעורבות קהילתית.

