ビットゲット、タイで開催されるラ・リーガ・ユーストーナメントにブロックチェーンフォーユースを導入

バンコク発, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である ビットゲット ( Bitget ) は、FAタイランド・ハイパフォーマンス・トレーニングセンター (FA Thailand High Performance Training Center) において開催される「2026年ラ・リーガ・ユーストーナメント (2026 LALIGA Youth Tournament、LLYT)」の開幕を告げた。このトーナメントは、東南アジア全域での若手選手の参加促進と草の根レべルでの育成への取り組みを強調している。

ラ・リーガ (LALIGA) の地域パートナーであるビットゲットは、同社の包括的な 「ブロックチェーンフォーユース ( Blockchain4Youth )」 イニチアチブの一環としてこのトーナメントを支援しており、教育、規律、そして次世代に向けた長期的な機会の創出に重点を置いている。 LLYTのタイ大会には、タイ、中国、日本、インドを含む8カ国から86組のユースチームが集結し、同地域における最大規模の国境を越えたユースサッカー大会の一つとなった。

ビットゲットの取り組みは、選手とその家族にとって前向きで、コミュニティを最優先する環境づくりに重点を置いている。 大会運営を円滑に進めるため、同社のチームは地元の主催者と連携し、会場内に特設ブースを設置して、参加者と保護者に軽食を提供した。 参加、スポーツマンシップ、そして若いアスリートにトレーニングと競技のためのプロフェッショナルな環境を提供することは、引き続き主要な優先事項となっている。

ビットゲットの最高マーケティング責任者であるイグナチオ・アギーレ (Ignacio Aguirre) は、次のように述べている。「サッカーは、生涯にわたって心に残る価値観を教えてくれます。 このようなユーストーナメントの支援は、若い選手たちが幼い頃から自信や規律、そして将来への可能性を育んでいけるよう後押しすることにあります。」

この大会は、新しい経験、教育、そして多様な機会へのアクセスを通じて若者を支援することを目的とした、ビットゲットの長期的な取り組み「ブロックチェーンフォーユース」プログラムの一部を成している。 このプログラムの現地での取り組みは、デジタルリテラシーや新興テクノロジーを扱いながらも、スポーツとテクノロジーの双方に共通する原則である、チームワーク、一貫性、成長といった現実世界の価値を強調している。

国際交流と人材育成の地域拠点として、タイはアジア全域におけるラ・リーガのユース戦略で重要な役割を果たし続けている。 ビットゲットは、この競技会のようなコラボレーションを通じて、教室の外での学びを促進するコミュニティ構築プロジェクトを継続的に支援している。

ラ・リーガの東南アジア担当エグゼクティブディレクターであるイヴァン・コディナ (Iván Codina) は、次のように述べている。「ラ・リーガとビットゲットは、卓越性の追求とコミュニティへの献身という価値を共有しています。 ビットゲットの革新的なビジョンに支えられたこのトーナメントは、ユース選手が海外の選手たちを相手に自らのスキルを試し、プロへの道を切り開くための機会を提供しています。」

ビットゲットは、国際的な教育活動に加えて草の根レベルのサッカーを支援し、ユース育成、インクルージョン、コミュニティの関与を通じた長期的なインパクトを重視することで、市場や商品を超えてユニバーサル取引所のビジョンを拡大し続けている。

ビットゲットについて

ビットゲット は、世界最大の ユニバーサル取引所 ( UEX ) であり、1億2500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、 ラ・リーガ ( LALIGA ) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、 ユニセフ ( UNICEF ) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ (Traditional Finance／伝統的金融) 市場でリードし、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | X (旧 Twitter ) | Telegram | LinkedIn | Discord

報道関係者向け問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は変動する可能性があり、運用目標を達成できない場合や、投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の資産運用経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の 利用規約 を参照されたい。

免責事項: ビットゲットはタイにおいてデジタル資産関連事業を運営しておらず、現地の規制当局からいかなる許可や認可も受けていない。

