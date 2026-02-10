Bitget, 태국에서 열린 LALIGA 유소년 토너먼트에 Blockchain4Youth 이니셔티브 선보여

방콕, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget 이 태국 축구협회(FA Thailand) 하이 퍼포먼스 트레이닝 센터에서 열린 2026 LALIGA 유스 토너먼트(LLYT) 개막을 기념하며, 동남아시아 전역에서 청소년 참여와 유소년 저변 확대에 대한 자사의 의지를 재천명하고 나섰다.

LALIGA의 지역 파트너인 Bitget은 차세대 인재를 위한 교육, 규율, 장기적 기회 창출에 초점을 맞춘 ‘ Blockchain4Youth ’ 이니셔티브의 일환으로 이번 대회를 지원했다. 태국에서 열린 이번 LLYT 대회에는 태국, 중국, 일본, 인도 등 8개국에서 총 86개 유소년 팀이 참가해, 역내 최대 규모의 국제 청소년 축구 교류 행사 중 하나로 자리매김했다.

Bitget은 선수와 가족을 위한 긍정적이고 커뮤니티 중심적인 환경 조성에 주력했다. 원활한 대회 운영을 위해 현지 주최 측과 협력하고, 현장에 전용 부스를 설치했으며, 참가 선수와 학부모를 위해 다과를 제공했다. 참가와 스포츠맨십을 장려하고, 유망한 청소년 선수들이 전문적인 환경에서 훈련하고 경쟁할 수 있도록 지원하는 것이 이번 활동의 핵심 목표였다.

Bitget의 최고마케팅책임자(CMO) 이그나시오 아기레 프랑코 (Ignacio Aguirre Franco)는 “축구는 평생 함께 할 가치를 가르쳐 준다.”라고 언급하며 “이와 같은 유소년 대회를 지원하는 것은 어린 선수들이 이른 나이부터 자신감과 규율, 그리고 가능성에 대한 감각을 키울 수 있도록 돕는 데 의미가 있다.”고 강조했다.

이번 대회는 Bitget의 Blockchain4Youth 프로그램의 일환으로, 노출 기회 제공, 교육, 접근성 강화를 통해 청소년을 지원하는 장기 프로젝트다. 이 프로그램은 디지털 리터러시와 신기술을 아우르지만, 현장 중심의 활동을 통해 팀워크, 꾸준함, 성장과 같은 현실 세계의 가치들을 강조한다. 이는 스포츠와 기술이 공유하는 핵심 원칙이기도 하다.

태국은 국제 교류와 인재 육성의 지역 거점으로서, 아시아 전역에서 추진되는 라리가(LALIGA)의 유소년 전략에서 중요한 역할을 이어가고 있다. Bitget은 이번 대회와 같은 협력을 통해 교실 밖 배움을 장려하는 커뮤니티 구축 프로젝트를 지속적으로 지원하고 있다.

LALIGA 동남아시아 총괄 디렉터인 이반 코디나 (Iván Codina)는 “LALIGA와 Bitget은 탁월함과 커뮤니티에 대한 헌신이라는 공통된 가치를 공유하고 있다”며 “이번 대회는 Bitget의 혁신적 비전 아래 유소년 선수들이 국제 무대의 또래 선수들과 기량을 겨룰 수 있는 전문적인 경로를 제공한다”고 말했다.

Bitget은 글로벌 교육 이니셔티브와 더불어 유소년 축구 지원을 통해 시장과 상품을 넘어 ‘유니버설 익스체인지(Universal Exchange)’ 비전을 확장하고 있다. 이는 청소년 육성, 포용성, 지역사회 참여를 통해 장기적 영향력을 강화하겠다는 전략을 강조하는 행보다.

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LALIGA), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

