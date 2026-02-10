Bitget Membawa Inisiatif Blockchain4Youth ke Kejohanan Belia LALIGA di Thailand

BANGKOK, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, menandakan pembukaan rasmi Kejohanan Belia LALIGA 2026 (LLYT) di Pusat Latihan Berprestasi Tinggi FA Thailand, sekali gus menonjolkan komitmennya terhadap penglibatan belia dan pembangunan akar umbi di seluruh Asia Tenggara.

Sebagai rakan serantau LALIGA, Bitget menyokong kejohanan ini sebagai sebahagian daripada inisiatif global Blockchain4Youth , yang menumpukan kepada pendidikan, disiplin dan peluang jangka panjang untuk generasi akan datang. Siri LLYT di Thailand menghimpunkan 86 pasukan belia dari lapan negara, termasuk Thailand, China, Jepun dan India, sekali gus menjadikannya antara perhimpunan bola sepak belia rentas sempadan terbesar di rantau ini.

Penglibatan Bitget tertumpu kepada usaha mewujudkan persekitaran positif berorientasikan komuniti untuk para pemain dan keluarga. Bagi memastikan kelancaran operasi kejohanan, pasukan Bitget bekerjasama rapat dengan penganjur tempatan, menyediakan reruai khas di lokasi dan menghidangkan jamuan ringan kepada peserta dan ibu bapa. Penyertaan, semangat kesukanan serta penyediaan persekitaran latihan profesional untuk atlet muda berlatih dan bertanding kekal sebagai keutamaan utama.

"Bola sepak membentuk nilai yang kekal bersama anda sepanjang hayat," kata Ignacio Aguirre Franco, Ketua Pegawai Pemasaran Bitget. "Sokongan terhadap kejohanan belia seperti ini bertujuan membantu pemain muda membina keyakinan, disiplin serta rasa kemungkinan sejak usia awal."

Kejohanan ini merupakan sebahagian daripada program Blockchain4Youth oleh Bitget, iaitu inisiatif jangka panjang yang bertujuan untuk memperkasa golongan belia melalui pendedahan, pendidikan dan akses. Pelaksanaan di peringkat akar umbi dalam program ini menekankan nilai dunia sebenar seperti kerjasama berpasukan, konsistensi dan pertumbuhan—prinsip yang dikongsi bersama oleh sukan dan teknologi—walaupun ia turut merangkumi literasi digital serta teknologi baharu yang sedang muncul.

Sebagai pusat serantau bagi pertukaran antarabangsa dan pembangunan bakat, Thailand terus memainkan peranan penting dalam strategi belia LALIGA di seluruh Asia. Bitget terus menyokong projek pembinaan komuniti yang menggalakkan pembelajaran di luar bilik darjah melalui kerjasama seperti kejohanan ini.

"LALIGA dan Bitget berkongsi dedikasi terhadap kecemerlangan dan komuniti," ujar Iván Codina, Pengarah Eksekutif LALIGA bagi Asia Tenggara. "Kejohanan ini menyediakan laluan profesional untuk pemain belia menguji kemahiran mereka menentang rakan sebaya antarabangsa, disokong oleh visi inovatif Bitget."

Bitget terus mengembangkan visi Universal Exchange melangkaui pasaran dan produk dengan menyokong bola sepak akar umbi di samping inisiatif pendidikan antarabangsa, menekankan impak jangka panjang melalui pembangunan belia, keterangkuman dan penglibatan komuniti.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™ . Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Penafian: Bitget tidak mengendalikan perniagaan aset digital di Thailand dan tidak dilesenkan atau diberi kuasa oleh mana-mana pihak berkuasa pengawalseliaan tempatan.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/443f10f0-3f92-4aec-a2f9-c7af11225f88

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/209649af-861f-42c8-9ccf-2385142e468e