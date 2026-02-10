Bitget 携 Blockchain4Youth 亮相泰国 LALIGA 青少年锦标赛

曼谷, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 于 FA Thailand High Performance Training Center 拉开 2026 年 LALIGA 青少年锦标赛 (LLYT) 帷幕，彰显其在东南亚地区推动青少年参与与足球基层发展的坚定承诺。

作为 LALIGA 的区域合作伙伴，Bitget 对本次锦标赛的支持是其宏大 Blockchain4Youth 计划的一部分，该计划致力于为下一代提供教育、培养自律意识，并开拓长期发展机遇。 本届 LLYT 泰国站汇聚了来自泰国、中国、日本、印度等八国的 86 支青少年球队，成为该地区规模最大的跨境青少年足球盛会之一。

Bitget 此次参与的核心，是为球员及其家庭营造一个积极向上、以社区为本的良好氛围。 为确保赛事顺利进行，团队与当地主办方紧密配合，在场地内设立专属展位，并为参赛选手及家长提供茶点服务。 鼓励广泛参与、弘扬体育精神，以及为青少年运动员营造专业的训练和比赛环境，一直是赛事的核心关注点。

“足球所传递的价值观将伴随人的一生，”Bitget 首席营销官 Ignacio Aguirre Franco 表示， “支持这样的青少年赛事，旨在帮助青少年球员从小建立自信、培养自律意识，并树立对未来的无限憧憬。”

本次赛事是 Bitget Blockchain4Youth 计划的重要组成部分。这是一项长期举措，旨在通过拓宽视野、普及教育并提供多样发展机会，助力青少年全面成长。 尽管计划内容涵盖数字素养与新兴技术，但其落地活动着重传递团队协作、坚持不懈、持续成长等现实价值观——这些正是体育与科技领域共同秉持的核心理念。

作为国际交流与人才培养的区域枢纽，泰国在 LALIGA 亚洲青少年战略中持续发挥着重要作用。 通过此次赛事合作，Bitget 持续支持社区建设项目，推动青少年在课堂之外同样获得丰富的学习与成长机会。

“LALIGA 与 Bitget 在追求卓越、深耕社区方面有着共同的理念与承诺，”LALIGA 东南亚执行董事 Iván Codina 表示， “这项赛事为青少年球员提供了与国际同龄选手切磋球技的专业舞台，而 Bitget 的创新理念则为这一过程提供了坚实支撑。”

在推进国际教育计划的同时，Bitget 还通过支持基层足球发展，将其全景交易所的愿景延伸至市场与产品之外的更广阔领域，着重通过青少年培养、包容性发展以及社区参与，创造长期而深远的社会价值。

