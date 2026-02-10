Bitget 於泰國 LALIGA 青年錦標賽中推出 Blockchain4Youth 計劃

曼谷, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget ，在泰國足總高強度訓練中心 (FA Thailand High Performance Training Center) 為 2026 年 LALIGA 青年錦標賽 (LLYT) 拉開序幕，展現 Bitget 致力推動東南亞青年參與及基層發展的決心。

Bitget 作為 LALIGA 的區域合作夥伴， Blockchain4Youth 以支持此賽事為契機，融入其宏大的 Blockchain4Youth 計劃，以致力發展新世代的教育、紀律培養及長遠機遇。 LLYT 泰國站雲集八國共 86 支青年隊伍，涵蓋泰國、中國、日本及印度等地，堪稱區域內規模數一數二的跨境青年足球盛事。

Bitget 的參與，旨在為年輕球員及家人建構積極向上、社群為先的溫馨環境。 為使賽事運作流暢無阻，Bitget 團隊與當地主辦單位緊密合作，不僅在現場設置特別攤位，更為參賽者及家長供應茶點。 推動積極參與、弘揚體育精神，並為年輕運動員締造專業環境，始終是賽事的主要宗旨。

Bitget 市場總監 Ignacio Aguirre Franco 指出：「足球傳達的價值觀，足以讓人終身受用。 支持這類青年賽事，正是為了幫助年輕球員自幼培養自信、紀律及對未來的憧憬。」

是次賽事隸屬 Bitget 的 Blockchain4Youth 計劃，有關計劃乃長遠事業，期望透過擴闊視野、深化教育和開啟機會之門，推動青年成長。 儘管計劃內容包括數碼素養及新興科技，但其實地活動更著重體現團隊協作、持之以恆及成長蛻變等實質價值，以上種種都是體育與科技領域共通的核心理念。

泰國作為國際交流及人才培育的區域樞紐，在 LALIGA 的亞洲青年發展藍圖中不斷發揮重大作用。 Bitget 持續透過此類賽事等合作計劃，鼎力支持推動課外學習、凝聚社群的項目。

LALIGA 東南亞區執行總監 Iván Codina 指出：「LALIGA 與 Bitget 擁有共同信念，同樣致力追求卓越、回饋社區。 是次錦標賽為青年球員提供專業平台，以便能在 Bitget 創新願景的支持下，與國際同齡選手一較高下。」

Bitget 除了推動國際教育項目，亦透過支持草根足球，持續將其 Universal Exchange 的願景從市場及產品層面，擴展至強調青年發展、多元共融及社區參與所帶來的深遠影響。

