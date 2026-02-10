קבוצת AlloyX מכריזה על מימון הון בסך 100 מיליון דולר להאצת אסטרטגיית נכסים דיגיטליים גלובלית

מנאמה, בחריין, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

קבוצת AlloyX (AXG) הודיעה רשמית על גיוס הון בסך 100 מיליון דולר במהלך אירוע Consensus Hong Kong. הכספים יוקצו בעיקר להרחבת עסקי מטבעות יציבים ואסימון נכסים, מחקר ופיתוח בתחום הבינה המלאכותית וטכנולוגיות אבטחה בלוקצ'יין, וכן השקעות נוספות בהרחבת השוק הגלובלי.

כפלטפורמת שירות נכסים דיגיטליים מקיפה מובילה עולמית, AXG זכתה להכרה חזקה בשוק ההון הודות למערכת התפעול היציבה והתואמת שלה, לאסטרטגיה הגלובלית הברורה ולפוטנציאל הצמיחה בר-קיימא שלה. סבב גיוס זה לא רק מדגיש את הביטחון החזק של השוק בערכה וסיכויי הפיתוח ארוכי הטווח שלה, אלא גם מזריק תנופה הונית חזקה למאמצי החברה להעמיק את האקוסיסטם של מטבעות יציבים גלובליים, לקדם חדשנות באסימון נכסים ולבנות תשתית פיננסית דיגיטלית מאובטחת ויעילה.

אודות קבוצת AlloyX:

קבוצת AlloyX (נאסד"ק: AXG) היא מוסד שירותים פיננסיים גלובלי משולב המגשר בין אקוסיסטם של פיננסים מסורתיים לנכסים דיגיטליים. הקבוצה פועלת בתחומי תשלומי מטבעות יציבים, שירותי אסימונים, תיווך דיגיטלי ותשתיות פיננסיות ברשת. על ידי שילוב מערכות תיווך ובנקאות מסורתיות עם טכנולוגיית בלוקצ'יין, קבוצת AlloyX מספקת פתרונות פיננסיים דיגיטליים מאובטחים, יעילים וניתנים לביקורת עבור מוסדות. בתמיכת משקיעים בינלאומיים מובילים, אנו בונים את הדור הבא של תשתית פיננסית דיגיטלית שתעצים את המעבר העולמי לכלכלה דיגיטלית מוסדרת.

למידע נוסף - מדיה

Charlotte Qi

info@alloyx.com