Abschluss des Reiseführer-Wettbewerbs „Discover Shanghai“: Wie öffentliche Mitgestaltung ein nachhaltiges Kultur- und Tourismuswachstum fördert

SHANGHAI, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit einer feierlichen Preisverleihung, die von Dragon TV weltweit live übertragen wurde, ging am 1. Februar der erste von der Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism organisierte Reiseführer-Wettbewerb „Discover Shanghai“ zu Ende. Die über mehrere Monate laufende Veranstaltung verzeichnete mehr als 8.000 Einreichungen, über 250 Millionen Online-Aufrufe sowie 83.000 Offline-Teilnehmer – ein Beleg für die anhaltende Dynamik der gemeinschaftlichen Gestaltung für den Kultur- und Tourismussektor der Metropole.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Die professionelle Kategorie lieferte greifbare Ergebnisse und wertvolle Erkenntnisse für die Branche. Aus insgesamt 640 von den Bezirksbehörden empfohlenen Vorab-Einreichungen schafften es 150 erstklassige Reiseführer ins Finale. Insgesamt gab es 50 Gewinner in der ersten, zweiten und dritten Preiskategorie sowie 50 Sonderauszeichnungen. Fast ein Drittel der in die engere Wahl gekommenen Beiträge sind inzwischen buchbare Tourismusprodukte und bereichern als hochwertige Angebote den Tourismusmarkt des Frühlingsfestes.

In der öffentlichen Kategorie entwickelte sich der Wettbewerb zu einem stadtweiten Fest. Es wurden mehr als 8.000 Beiträge eingereicht, sodass die Zahl der Aufrufe verwandter Themen auf Douyin (der chinesischen Version von TikTok) 250 Millionen überstieg. Die Bandbreite der Beiträge reichte von professionell produzierten Videos bis hin zu authentischen nutzergenerierten Inhalten – von ikonischen Wahrzeichen bis zu unentdeckten Geheimtipps. Diese Vielfalt präsentierte Shanghai als lebendige, dynamische und gastfreundliche Weltstadt. Der Hashtag „DiscoverShanghaiAtHalfPrice“ trendete mehrfach in den lokalen Charts und verhalf der Stadt zu einem neuen touristischen Image als erschwingliche und erlebnisreiche Stadt.

Für branchenübergreifende Innovationen sorgte die Kategorie für KI-gestützte Musikkomposition. Über 1.600 Originalsongs, die poetische Texte mit Shanghaier Sehenswürdigkeiten verknüpften, generierten mehr als 1,83 Millionen Streams. Dies eröffnet neue Wege für die Tourismusförderung durch die Verschmelzung von Reisen, Musik und Technologie.

Auch abseits der digitalen Welt war die Resonanz enorm. Während der Neujahrsfeiertage zog eine stadtweite Check-in-Kampagne an 351 Standorten und auf 28 Themenrouten innerhalb von nur drei Tagen 83.000 Teilnehmer an.

Der eigentliche Erfolg des Wettbewerbs spiegelt sich letztlich in der positiven Marktreaktion wider. Die Suchanfragen zu Shanghai – von Sehenswürdigkeiten über Hotels bis hin zu Restaurants – stiegen auf Douyin sprunghaft an. Für die Feiertage zum Frühlingsfest bereitet die Stadt 2.570 Kultur- und Tourismusaktivitäten vor, inklusive umfassende Rabattaktionen und Kooperationen mit großen Attraktionen, Fluggesellschaften und Online-Reiseportalen.

Über die kurzfristige Popularität hinaus hat der Wettbewerb ein nachhaltiges Modell der gemeinschaftlichen Gestaltung etabliert: Nutzergenerierte Inhalte sorgen für digitale Reichweite, professionelle Institutionen verwandeln Kreativität in buchbare Produkte und die Regierung leistet politische Unterstützung. Dieser positive Kreislauf aktiviert kontinuierlich die kulturellen Ressourcen der Stadt und bringt neue Szenarien, Inhalte und Produkte hervor.

Basierend auf tausenden kreativen Beiträgen und der regen Beteiligung der Bürger beweist Shanghai, dass der Schlüssel zu einer qualitativ hochwertigen Tourismusentwicklung im grenzenlosen Potenzial der öffentlichen Mitgestaltung liegt. Der erste Wettbewerb mag zwar abgeschlossen sein, aber die daraus resultierende Innovationskraft und der Enthusiasmus werden weiter wachsen.

Quelle: Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism