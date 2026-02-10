KDventures portföljbolag SVF Vaccines utser Raheleh Nassaji till verkställande direktör

STOCKHOLM, 10 februari 2026. KDventures AB (Nasdaq Stockholm: KDV) meddelar idag att portföljbolaget SVF Vaccines har utsett Raheleh Nassaji till vd. Hon kommer att leda bolaget i transitionen av bolagets ledande vaccinkandidat SVF-001 till klinisk utveckling i fas 1.

SVF Vaccines utvecklar DNA-vaccin och immunterapier baserat på en patenterad teknologi från Karolinska institutet. Inför initieringen av den första kliniska studien med bolagets ledande vaccinkandidat SVF-001, har SVF Vaccines utsett Raheleh Nassaji till vd.

Raheleh Nassaji har nära två decenniers global erfarenhet från big pharma, biotech och innovativ hälso- och sjukvård. Hon kombinerar djup vetenskaplig kunskap med strategiskt ledarskap och har omfattande erfarenhet inom klinisk utveckling, finansieringsstrategi och affärsutveckling. Nyligen arbetade hon som VP Corporate & Business Development på Hansa Biopharma, där hon spelade en viktig roll i att utforma bolagets företagsstrategi, equity story, värderingsmodeller och finansiella planering. Dessutom ansvarade hon för att leda projekt genom klinisk utveckling och kommersialisering tillsammans med partners. Dessförinnan innehade hon på flera ledande roller på Pfizer, där hon ledde internationella kommersiella och strategiska initiativ inom Emerging markets-organisationen. Hennes erfarenhet omfattar biologiska läkemedel, vacciner, immunmodulering och infektionssjukdomar, med ett starkt fokus på att omsätta vetenskapliga plattformar till skalbara, värdedrivna utvecklingsprogram.

”SVF Vaccines befinner sig vid en viktig brytpunkt. Mitt fokus kommer att ligga på disciplinerat kliniskt genomförande, att bygga en stark finansierings- och partnerstrategi och att positionera bolaget för långsiktigt värdeskapande när vi genererar tidiga kliniska data”, säger Raheleh Nassaji, tillträdande vd för SVF Vaccines.

“Vi är glada att välkomna Raheleh Nassaji som vd för SVF Vaccines i ett viktigt skede för bolaget. Hennes kombination av vetenskaplig kompetens och strategiskt ledarskap kommer att vara betydelsefull när SVF Vaccines h tar nästa steg mot klinisk utveckling med SVF-001, samtidigt som bolaget fortsätter att bygga långsiktigt värde,” kommenterar Viktor Drvota, vd för KDventures.

KDventures direkta ägande i SVF Vaccines uppgår till 33%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, KDventures AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, KDventures AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

Om KDventures AB

KDventures AB (Nasdaq Stockholm: KDV) är ett nordiskt investmentbolag specialiserat på life science. Bolaget identifierar och investerar i innovativa läkemedelsprojekt och medicintekniska produkter från ledande forskningsinstitutioner i Norden. Genom en diversifierad portfölj i olika utvecklingsskeden, professionell due diligence och aktivt styrelseengagemang skapar KDventures värde från tidig forskning till kommersialisering. Bolaget erbjuder investerare exponering mot både noterade och onoterade life science-projekt med potential för betydande värdeutveckling.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

