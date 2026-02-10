LHV Groupi 10. veebruari investorkohtumise salvestus

2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu finantstulemuste tutvustamiseks korraldas LHV Group 10. veebruaril veebiseminari vormis investorkohtumise. Ettevõtte käekäigust andsid ülevaate LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim, LHV Groupi finantsjuht Meelis Paakspuu, LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel ja LHV Banki juhatuse esimees Erki Kilu.

Investorkohtumise salvestus on järelvaadatav LHV Youtube'i kanalil: https://www.youtube.com/watch?v=APRjLBipPPE

Esitlus on nähtav: www.lhv.ee/assets/files/investor/LHV_Group_Investoresitlus_2025-Q4_ET.pdf

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1 200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab detsembri lõpu seisuga 492 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 106 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 231 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee



Kommunikatsioon

Paul Pihlak

Kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee