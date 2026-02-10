Bouger en hiver, ça fait du bien : la Journée nationale du ski et de la planche à neige 2026 célèbre le mouvement, la santé mentale et le sentiment d’appartenance

TORONTO, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil canadien du ski (CCS) célébrera la Journée nationale du ski et de la planche à neige le 20 février 2026, invitant les Canadiens et Canadiennes à voir l’hiver comme une saison propice au mouvement, à l’établissement de liens et au bien-être. Sous le thème Bouger en hiver, ça fait du bien, la célébration de cette année met en lumière la façon dont le ski alpin, la planche à neige et le ski de fond favorisent la santé mentale et physique, tout en rassemblant les gens d’une manière inclusive, accessible et axée sur la communauté.

La Journée nationale du ski et de la planche à neige encourage les Canadiens et Canadiennes de tous âges, de toutes origines et de toutes capacités à profiter des bienfaits de l’activité physique en hiver. Que vous soyez un débutant ou que vous pratiquiez les sports de glisse depuis toujours, les activités hivernales représentent un moyen positif de rester actif, de se sentir mieux et de se rapprocher des autres pendant les mois les plus froids.

Cette année, le CCS collabore avec l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) afin d’amplifier le message selon lequel le mouvement, le temps passé à l’extérieur et les liens sociaux sont essentiels au bien-être mental.

« Nous savons, grâce à la recherche, que le fait de bouger notre corps est l’un des moyens les plus efficaces de soutenir la santé mentale, déclare Marion Cooper, présidente et directrice générale de l’ACSM. Une activité physique régulière contribue à réduire le stress, à améliorer l’humeur et à renforcer la résilience. Ce partenariat vise à rendre tout mouvement en hiver plus facile et agréable pour les Canadiens et Canadiennes. »

Cette collaboration s’inscrit également dans le cadre du défi Push-Up, qui renforce le message que le mouvement peut prendre de nombreuses formes et qu’il doit être accessible à tous.

« Le défi Push-Up est une question de rapprochement, déclare Sarah Kennell, vice-présidente des politiques, des partenariats et de l’avancement de l’ACSM. En nous associant à la Journée nationale du ski et de la planche à neige, nous donnons aux gens davantage de moyens de se rassembler autour d’un objectif commun et de se soutenir mutuellement sur le plan de la santé mentale. »

La Journée nationale du ski et de la planche à neige repose sur un engagement en faveur de l’inclusion, de l’accessibilité et de la participation visible de la collectivité. Les stations de ski et les organismes de sports de glisse du Canada entier sont invités à organiser des activités simples et amusantes le 20 février, notamment des photos de groupe, des séances d’échauffement ou de pompes et des rassemblements éclair hivernaux visibles. Même les activités en petits groupes permettent de tisser des liens et de mettre en valeur la joie partagée de bouger ensemble en hiver.

Nous demandons aux stations de ski partout au pays de prendre des photos ou des vidéos et de publier leur plus grand moment de mouvement hivernal le 20 février afin de nous donner un aperçu de la participation d’un bout à l’autre du pays. Le CCS amplifiera ces moments à l’échelle nationale afin de souligner la vaste participation des collectivités dans l’ensemble du Canada.

« L’initiative Bouger en hiver, ça fait du bien reflète ce que les sports de glisse font ressentir aux gens, déclare Paul Pinchbeck, président et chef de la direction du CCS. Le fait d’aller dehors, de bouger et de partager cette expérience avec d’autres personnes peut avoir une grande incidence sur le bien-être physique et mental. La Journée nationale du ski et de la planche à neige a pour but d’amener tout le monde à découvrir ce que l’activité physique en hiver peut lui apporter. »

Des athlètes de ski et de planche à neige bien connus, tant anciens qu’actuels, aux amis, aux familles et aux clubs locaux d’un bout à l’autre du pays, tous sont encouragés à communiquer leur façon unique de célébrer la Journée nationale du ski et de la planche à neige. En publiant sur les médias sociaux de courts contenus répondant à la question « Qu’est-ce qui vous fait bouger en hiver? », chacun et chacune contribuera à lancer et à maintenir l’élan de cette journée à l’échelle nationale.

Au cours des semaines précédant le 20 février, nous invitons les Canadiens et Canadiennes à faire part de ce qui les fait bouger en hiver en publiant des photos et des vidéos qui témoignent de leurs expériences de mouvement hivernal. Les participants peuvent identifier @goskiinggosnowboarding et utiliser les mots-clics suivants :

#BougerEnHiverÇaFaitDuBien | #JournéeNationaleDuSkiEtDeLaPlancheÀNeige | #GoSkiingGoSnowboarding | #DéfiPushUp

Les photos et vidéos peuvent également être envoyées par courriel à socialmedia@skicanada.org, et les histoires sélectionnées seront diffusées sur les canaux sociaux du CCS lors de la Journée nationale du ski et de la planche à neige.

Suivez le CCS sur les médias sociaux (X : @CDNSKICOUNCIL | Instagram : @goskiinggosnowboarding | Facebook : GoSkiingGoSnowboarding | LinkedIn : canadian-ski-council | YouTube : CanSkiCouncil) pour un compte à rebours présentant des histoires de mouvement hivernal, d'inclusion et d'esprit communautaires.

La Journée nationale du ski et de la planche à neige 2026 invite les Canadiens et Canadiennes à considérer l’hiver comme une saison qui les fait aller de l’avant grâce à l’activité physique, à l’établissement de liens et aux expériences partagées.

À propos du Conseil canadien du ski

Le Conseil canadien du ski (CCS) est un organisme national sans but lucratif voué à la promotion du ski et de la planche à neige au Canada. Le CCS travaille avec des partenaires pour encourager la participation aux sports d’hiver, leur accessibilité et la mobilisation à vie envers ces sports.

À propos de la Journée nationale du ski et de la planche à neige

La Journée nationale du ski et de la planche à neige est une célébration annuelle qui reconnaît l’incidence positive des sports d’hiver sur la santé physique, le bien-être mental et l’esprit communautaire.

www.skicanada.org



À propos de l’Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération du secteur de la santé mentale communautaire la plus vaste et la mieux établie au Canada. Présente dans plus de 330 collectivités réparties dans chaque province et au Yukon, l’ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale ainsi qu’à soutenir le rétablissement et la résilience afin de permettre à toute la population de s’épanouir pleinement. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le www.acsm.ca.

X : @CDNSKICOUNCIL | Instagram : @goskiinggosnowboarding | Facebook : GoSkiingGoSnowboarding | LinkedIn : canadian-ski-council | YouTube : CanSkiCouncil

Pour en savoir plus :

Leslie Booth

Communications et liaison avec les médias, Conseil canadien du ski

leslie@skicanada.org

416-427-1588