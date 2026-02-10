Revau Souscription Avancée annonce l’acquisition de Triad Oilfield Underwriters et élargit ses capacités spécialisées dans les risques pétroliers, gaziers et maritimes aux États-Unis

MONTRÉAL, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Revau, un agent général (MGA) nord-américain spécialisé en assurance de dommages, annonce aujourd’hui l’acquisition de Triad Oilfield Underwriters, un MGA et grossiste en assurance établi à Houston, spécialisé dans les risques pétroliers, gaziers et maritimes.

Fondée en 2017, puis renforcée par sa fusion avec Bayshore Underwriters en 2022, Triad collabore étroitement avec des courtiers d’assurance et grossistes afin de souscrire et de placer des risques complexes dans les secteurs en amont du pétrole et du gaz, ainsi que dans le domaine maritime. À titre de courtier mandataire auprès de Lloyd’s de Londres, Triad détient une autorité de souscription déléguée et entretient des relations de longue date avec des fournisseurs de capacité spécialisés de premier plan. Triad offre également des services spécialisés de grossiste, reconnus pour leur approche novatrice dans le placement de risques complexes dans les secteurs de l’énergie et du maritime, notamment dans des marchés insuffisamment desservis.

Cette acquisition constitue une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance nord-américaine de Revau. Elle permet d’élargir ses capacités de souscription et de placement spécialisés dans les secteurs pétrolier, gazier et maritime. La combinaison des expertises renforce la capacité de Revau à offrir des solutions sur mesure pour une gamme de risques complexes de plus en plus diversifiée, tout en préservant le modèle de service personnalisé et l’expertise technique qui font la force des relations de Triad auprès de ses courtiers et marchés. L’équipe de direction expérimentée et rigoureuse de Triad vient renforcer les capacités de Revau et contribuera à l’atteinte de ses objectifs de croissance à long terme.

« Cette transaction accélère notre vision de reproduire aux États-Unis notre modèle de MGA axé sur la technologie, offrant une gamme de produits diversifiée et de grande qualité », a déclaré Jean-François Raymond, président et chef de la direction de Revau. « Triad apporte une expertise pointue et des relations solides à Revau. Ensemble, nous améliorons notre façon de servir les courtiers et les partenaires assureurs, tout en bâtissant une organisation évolutive et résiliente pour soutenir notre croissance sur le marché nord-américain de l’assurance. »

« Cette transaction représente une étape naturelle dans l’évolution de l’entreprise. Nous sommes très fiers de ce que l’équipe de Triad a bâti dans les secteurs maritime et énergétique, et nous sommes convaincus que cette acquisition positionne l’entreprise pour une croissance accélérée », a ajouté Russell Gladwell, président de Bayshore et associé directeur de Triad.

Karl Wendler, associé directeur de Triad, a pour sa part souligné : « Notre priorité a toujours été d’offrir une expertise spécialisée en souscription et en courtage grossiste, ainsi qu’une valeur durable à nos clients. Revau apporte des capacités complémentaires qui renforceront notre aptitude à servir les marchés maritime et énergétique. Joindre nos forces à celles de Revau assure une continuité pour nos clients et partenaires, tout en nous donnant accès à des ressources additionnelles pour accélérer nos ambitions stratégiques. »

Cette transaction représente la 10ᵉ acquisition de Revau depuis son partenariat avec Novacap en 2020, ainsi que sa troisième acquisition de MGA aux États-Unis, confirmant l’engagement continu de l’entreprise à élargir ses capacités spécialisées et à renforcer sa position sur le marché nord-américain de l’assurance spécialisée.

MarshBerry Capital, LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif de Triad.

À propos de Revau

Revau Souscription Avancée Inc. est un agent général (MGA) de premier plan, présent au Canada et aux États-Unis, spécialisé en assurance de dommages. Revau offre des solutions d’assurance commerciale sur mesure pour des risques spécialisés et de niche grâce à son vaste réseau de courtiers. Son siège social est situé au Québec, et ses équipes sont établies partout au Canada et aux États-Unis. En alliant une expertise approfondie de l’industrie à une plateforme numérique de pointe, Revau simplifie le processus d’assurance commerciale et offre une valeur exceptionnelle aux courtiers et leurs clients.

Pour en savoir plus, visitez www.revau.com

À propos de Triad Oilfield Underwriters, LLC

Triad Oilfield Underwriters, LLC est un MGA et courtier grossiste en assurance établi à Houston, spécialisé dans les risques pétroliers, gaziers et maritimes. Fondée en 2017, l’entreprise a élargi ses activités à la suite de sa fusion avec Bayshore Underwriters en 2022. Triad souscrit et place des risques spécialisés dans les secteurs de l’énergie et du maritime en partenariat avec des courtiers et des grossistes.

Pour en savoir plus : www.triadoilfield.com

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 11 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion et une présence à Montréal, à Toronto et à New York, Novacap stimule la création de valeur au moyen d’initiatives de croissance stratégique et d’une exécution rigoureuse.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.novacap.ca

