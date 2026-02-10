Altus Group publie son analyse paneuropéenne du 4e trimestre 2025 sur les tendances d’évaluation de l’immobilier commercial (CRE)

LONDRES, 10 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited (« Altus Group ») (TSX : AIF), leader dans le domaine des renseignements sur l’immobilier commercial (« CRE »), a publié aujourd’hui son analyse paneuropéenne du 4e trimestre 2025 sur les tendances d’évaluation du marché immobilier européen.

Chaque trimestre, Altus Group centralise et agrège les données d’évaluation du CRE (immobilier commercial) du marché européen, afin de fournir des informations sur les facteurs influençant l’évaluation des biens commerciaux. Les données agrégées du 4e trimestre 2025 comprenaient des fonds diversifiés paneuropéens à capital variable, représentant environ 29 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Les fonds couvrent 16 pays et concernent principalement les secteurs de l’industrie, des bureaux, du commerce de détail et de l’immobilier résidentiel.

Au cours du dernier trimestre de 2025, les marchés immobiliers européens ont continué d’enregistrer des gains réguliers, les valeurs de l’immobilier commercial de l’ensemble de données paneuropéen progressant de 0,4 %, légèrement en deçà de la hausse séquentielle de 0,6 % observée au 3e trimestre 2025 et inférieure à l’augmentation de 0,9 % enregistrée au 4e trimestre 2024. Les valeurs de l’ensemble de données ont augmenté de 1,9 % globalement en 2025 par rapport à l’année précédente, le 4e trimestre marquant le sixième trimestre consécutif d’appréciation positive et récupérant une petite partie du recul que le marché a connu pendant la récession de deux ans.

Il est important de noter qu’au 4e trimestre 2025, les rendements d’évaluation ont augmenté dans tous les secteurs, exerçant une légère pression sur les valeurs, malgré la politique des banques centrales consistant à passer progressivement à des taux d’intérêt plus bas. Un autre renforcement généralisé des flux de trésorerie a permis de garantir que l’appréciation est restée positive pour chacun des principaux types de biens au 4e trimestre 2025.

« Les dernières données issues de l’ensemble de données d’évaluation paneuropéenne d’Altus montrent une amélioration soutenue des valeurs dans tous les secteurs du marché européen », a déclaré Phil Tily, vice-président principal du groupe Altus. « Au cours d’un trimestre étroitement contesté dans tous les secteurs, l’industrie et le secteur résidentiel ont été en tête des classements avec les plus grands gains de flux de trésorerie, tous deux enregistrant une augmentation de 0,6 % des valeurs au quatrième trimestre 2025, tandis que les bureaux et le commerce de détail ont connu une augmentation plus faible de 0,2 % chacun. »

Les points clés par secteur sont les suivants :

: Le bureau était le secteur le plus modéré avec seulement une augmentation fractionnelle de 0,1 % des valeurs pour l’année. Les valeurs du secteur ont fléchi plus tôt dans l’année, en baisse de -1,4 % au 2e trimestre, puis ont clôturé 2025 avec une hausse relativement faible de 0,2 %. Commerce de détail : Le secteur de la vente au détail est également en dessous de la moyenne pour l’année avec des valeurs en hausse de 1,6 %. Le secteur a progressé lentement du point de vue des flux de trésorerie, les loyers des contrats du marché s’améliorant de seulement 0,6 % et 0,8 % sur l’année. Les commerces de centre-ville ont donné le rythme au cours de l’année écoulée, alors que les rendements ont commencé à reculer, ce qui a contribué à une hausse des valeurs supérieure à la moyenne de 2,5 %, incluant une progression de 0,7 % au cours des trois derniers mois de 2025.





Pour télécharger l’analyse des tendances sectorielles par catégorie de biens, cliquez ici.

À propos d’Altus Group

Altus relie les données, les analyses, les applications et l’expertise pour fournir les renseignements nécessaires à une performance optimale dans le CRE (immobilier commercial). Les principaux leaders du secteur s’appuient sur nos solutions et notre expertise de pointe pour optimiser leurs performances et atténuer leurs risques. Notre équipe internationale d’environ 1 800 experts a un impact durable sur un secteur en pleine mutation, contribuant ainsi à façonner les villes où nous vivons, travaillons et développons des communautés florissantes. Pour plus d’informations sur Altus (TSX : AIF), consultez www.altusgroup.com.

