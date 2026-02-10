クラウデラ、AI推論と統合データアクセス機能の次の段階を発表

カリフォルニア州サンタクララ発, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- あらゆる場所に存在するデータにAIを提供する唯一の企業であるクラウデラ (Cloudera) は本日、クラウデラAIインフェレンス (Cloudera AI Inference) およびクラウデラデータウェアハウスウィズトリノ (Cloudera Data Warehouse with Trino) をオンプレミス環境に拡張し、顧客が自社データセンター内から直接高度なAIとアナリティクスを活用可能にすることを発表した。 また、クラウデラデータビジュアライゼーション (Cloudera Data Visualization) 内のAIおよびアナリティクス機能を強化し、クラウド、エッジ、データセンター環境を横断するAIワークフローを合理化することも発表した。

企業がAIの実験段階から本番運用へ移行するにつれ、議論も進展している。データをどこに保管するかだけでなく、データがどこに存在しても、AIが安全で信頼性が高く、管理された方法でそのデータにアクセスできるようにすることが重要となっている。 クラウデラの最近のレポート、『エンタープライズAIとデータアーキテクチャの現状 (The State of Enterprise AI and Data Architecture)』によると、企業の半数近くがデータをデータウェアハウスに保管している。 AIアプリケーションがこのデータに安全にアクセスできることを保証することで、組織は保護された環境外に機密情報を転送することなく、有意義なインサイトを抽出できる。 このアプローチはセキュリティリスクの最小化、コンプライアンスリスクの制限、運用の合理化に資する。

エヌビディア (NVIDIA) のテクノロジーを搭載したクラウデラAIインフェレンスがオンプレミスで利用可能になったことで、組織はLLM、不正検知、コンピュータービジョン、音声など、最新のエヌビディアネモトロン (NVIDIA Nemotron) オープンモデルを含むあらゆるAIモデルを自社データセンター内で直接導入・拡大できる。 NVIDIA AIスタック、NVIDIA Blackwell GPU (エヌビディアブラックウェルGPU)、NVIDIA Dynamo-Triton Inference Server (エヌビディアダイナモ・トリトンインフェレンスサーバー)、高性能でスケーラブルなモデルサービングを実現するエヌビディアNIMマイクロサービスによって加速されるクラウデラAIインフェレンスは、エンタープライズ規模での安全で管理されたAI導入を可能にし、優れたコスト効率と予測可能な経済性を提供する。 これにより、クラウドの変動コストを回避することで優れたコスト効率と予測可能な経済性を実現し、組織はレイテンシ、コンプライアンス、データプライバシーを完全に制御しながら、AIが安定した運用段階に移行した後も、長期的なコストを低く抑え、管理をより容易にすることができる。

現在データセンター環境で利用可能なクラウデラデータウェアハウスウィズトリノは、データ資産全体にわたる一元的なセキュリティ、ガバナンス、可観測性を実現しながら、インサイトへのアクセスを迅速化する。 AIを活用したアナリティクスとビジュアライゼーションの統合により、企業はセキュリティ、コンプライアンス、または運用管理を損なうことなく、複雑なデータを実用的な成果に変えることができる。

クラウデラデータビジュアライゼーションの機能強化により、組織はデータセンター内外でより豊かなインサイトを獲得し、AI駆動ワークフローを合理化できる。 強化点は以下の通りである。

AIアノテーション：手動での記述なしに、図表やビジュアル要素のための要約とコンテキストに沿ったインサイトを即座に生成し、データ資産全体の明確性を向上させる

レジリエントなAI機能：堅牢な機能が一時的な問題を処理し、詳細な利用状況分析を提供することで、容易なモニタリングと最適化を実現する

AIクエリのログ記録とトレーサビリティ：各AIクエリがメッセージID、タイムスタンプ、質問内容を記録し、トレーサビリティを確保。これにより、透明性と問題解決を合理化する

管理業務の簡素化：更新された構成パラメーターを使用して管理者ロールを容易に割り当て、ハードコーディングされた認証情報や手動でのユーザー昇格を排除することで、SSOベースの設定を合理化する

「これらの進歩により、お客様は優れたレベルの制御性と柔軟性を得られます」と、クラウデラの最高製品責任者であるレオ・ブルニック(Leo Brunnick) は述べている。 「クラウデラAIインフェレンス、クラウデラデータウェアハウスウィズトリノ、クラウデラデータビジュアライゼーションのすべてをデータセンター内でアクセス可能にすることで、組織は最も重要なデータが存在するその場所にAIとアナリティクスを安全に導入できます。 これにより、企業はデータセキュリティ、コンプライアンス、または運用効率を損なうことなく、イノベーションを推進し、インサイトを引き出すことが可能になります」。

「企業データの真価は、そのデータが存在する場所にAIを安全かつ柔軟に導入できる場合に発揮されます」と、エヌビディアの戦略的企業パートナーシップ担当バイスプレジデントのパット・リー (Pat Lee) は述べている。 「クラウデラとの提携により、お客様はエヌビディアブラックウェルGPU、ダイナモ・トリトン、NIMマイクロサービスを活用したAI推論の導入と拡大が可能となり、制御性、予測可能な経済性、データセンターの効率性を実現します」。

クラウデラAIインフェレンス、クラウデラデータウェアハウスウィズトリノ、クラウデラデータビジュアライゼーションについて詳しくは、クラウデラのウェブサイトにアクセスされたい。

2026年2月18日～20日開催のDeveloperWeekにクラウデラが出展。クラウデラは、アパッチアイスバーグ (Apache Iceberg) を活用したクラウドネイティブのオープンレイクハウスアーキテクチャの設計に関するセッションを主催する。 登録はこちらから。

