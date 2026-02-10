Cloudera, AI 추론과 통합 데이터 접근 역량의 차세대 단계 공개

캘리포니아주 산타클라라, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 어떤 데이터 환경에서도 AI를 구현하는 유일한 기업인 클라우데라(Cloudera)가 Cloudera AI Inference와 Trino 기반 Cloudera Data Warehouse를 온프레미스 환경으로 확장한다고 오늘 발표했다. 이를 통해 고객들은 자체 데이터센터 내에서 직접 고급 AI 및 분석 역량을 활용할 수 있게 되었다. 또한 Cloudera는 Cloudera Data Visualization 내 AI 및 분석 기능을 강화해, 클라우드·엣지·데이터센터 전반에 걸친 AI 워크플로를 한층 더 간소화한다고 밝혔다.

기업들이 AI 실험 단계에서 실제 운영 단계로 이동함에 따라 논의의 초점도 진화하고 있다. 이제 핵심은 데이터가 어디에 저장돼 있는지가 아니라, 데이터가 어디에 있든 AI가 이를 안전하고 신뢰 가능하며 거버넌스가 적용된 방식으로 접근할 수 있도록 하는 데 있다. Cloudera의 최근 보고서인 ‘The State of Enterprise AI and Data Architecture’에 따르면, 기업의 약 절반이 데이터를 데이터 웨어하우스에 저장하고 있다. AI 애플리케이션이 이 데이터에 안전하게 접근할 수 있도록 보장함으로써, 조직은 민감한 정보를 보호된 환경 밖으로 이전하지 않고도 의미 있는 인사이트를 도출할 수 있다. 이러한 접근 방식은 보안 위험을 최소화하고 규정 준수 부담을 줄이며, 운영 효율성을 높이는 데 기여한다.

NVIDIA 기술을 기반으로 하는 Cloudera AI Inference가 이제 온프레미스 환경에서도 제공됨에 따라, 기업들은 최신 NVIDIA Nemotron 오픈 모델을 포함한 다양한 AI 모델(LLM, 사기 탐지, 컴퓨터 비전, 음성 인식 등)을 자체 데이터센터 내에서 직접 배포하고 확장할 수 있게 됐다. NVIDIA AI 스택, NVIDIA Blackwell GPU, NVIDIA Dynamo-Triton Inference Server, 그리고 고성능·확장형 모델 서빙을 지원하는 NVIDIA NIM 마이크로서비스로 가속화된 Cloudera AI Inference는 엔터프라이즈 규모에서 안전하고 거버넌스가 적용된 AI 배포를 가능하게 하며, 뛰어난 비용 효율성과 예측 가능한 경제성을 제공한다. 클라우드의 변동성 높은 비용을 피함으로써 기업은 지연 시간, 규정 준수, 데이터 프라이버시에 대한 완전한 통제권을 확보할 수 있으며, AI가 안정적인 운영 단계에 진입한 이후에도 장기 비용을 더 낮고 관리하기 쉬운 수준으로 유지할 수 있다.

또한 데이터센터 환경에서 제공되는 Trino 기반 Cloudera Data Warehouse는 전체 데이터 자산 전반에 걸쳐 중앙화된 보안, 거버넌스, 가시성을 확보하는 동시에 인사이트 접근 속도를 높인다. 통합된 AI 기반 분석 및 시각화 기능을 통해 기업은 보안, 규정 준수, 운영 통제를 저해하지 않으면서 복잡한 데이터를 실행 가능한 결과로 전환할 수 있다.

Cloudera Data Visualization의 이번 고도화는 조직이 데이터센터는 물론 그 이상의 환경에서도 더 풍부한 인사이트를 확보하고 AI 기반 워크플로를 간소화할 수 있도록 지원한다. 주요 개선 사항은 다음과 같다:

AI 주석 기능: 수작업 작성 없이도 차트와 시각 자료에 대한 요약과 맥락적 인사이트를 즉시 생성해 데이터 전반의 이해도를 높인다.

강화된 AI 안정성 기능: 일시적인 문제를 견고하게 처리하고, 상세한 사용 분석 데이터를 제공해 손쉬운 모니터링과 최적화를 가능하게 한다.

AI 쿼리 로깅 및 추적성: 모든 AI 쿼리에 메시지 ID, 타임스탬프, 질문 내용이 기록돼 추적성을 확보하고 투명성과 문제 해결을 간소화한다.

관리자 관리 간소화: 업데이트된 설정 파라미터를 통해 관리자 역할을 쉽게 할당할 수 있으며, 하드코딩된 자격 증명과 수동 사용자 승격을 제거해 SSO 기반 설정을 간편하게 한다.

Cloudera의 최고제품책임자(CPO) 레오 브루닉(Leo Brunnick)은 “이번 고도화는 고객에게 한층 강화된 통제력과 유연성을 제공한다.”고 밝히며 “Cloudera AI Inference, Trino 기반 Cloudera Data Warehouse, Cloudera Data Visualization을 모두 데이터센터에서 활용할 수 있게 됨에 따라, 조직은 가장 중요한 데이터가 위치한 곳에서 바로 안전하게 AI와 분석을 배포할 수 있게 되었다. 이는 기업이 데이터 보안, 규정 준수, 운영 효율성을 훼손하지 않으면서도 혁신을 추진하고 인사이트를 도출할 수 있음을 의미한다.”고 강조했다.

NVIDIA 전략적 엔터프라이즈 파트너십 부문 부사장 팻 리(Pat Lee)는 “NVIDIA와의 협력을 통해 기업 데이터의 가치는 데이터가 존재하는 곳에서 AI를 안전하고 유연하게 배포할 때 실현된다.”라고 말하며 “Cloudera와의 협업을 통해 고객은 NVIDIA Blackwell GPU, Dynamo-Triton, NIM 마이크로서비스를 활용해 AI 추론을 배포하고 확장할 수 있으며, 이를 통해 통제력, 예측 가능한 비용 구조, 데이터센터 효율성을 확보할 수 있다.”고 덧붙였다.

Cloudera AI Inference, Cloudera Data Warehouse with Trino, and Cloudera Data Visualization에 대한 자세한 내용은 Cloudera 웹사이트에서 확인할 수 있다.

또한 2026년 2월 18일부터 20일까지 열리는 DeveloperWeek에서 Cloudera의 세션도 확인할 수 있다. Cloudera는 Apache Iceberg를 활용한 클라우드 네이티브 오픈 레이크하우스 아키텍처 설계에 관한 세션을 진행한다.등록은 해당 링크를 통해 가능하다.

