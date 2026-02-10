Cloudera Memperkenalkan Fasa Baharu Keupayaan Inferens AI dan Akses Data Bersatu

SANTA CLARA, Calif., Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, satu-satunya syarikat yang membawa AI kepada data di mana sahaja ia berada, hari ini mengumumkan peluasan Cloudera AI Inference dan Cloudera Data Warehouse dengan Trino ke persekitaran setempat (on-premises), sekali gus membolehkan pelanggan memanfaatkan AI dan analitik lanjutan secara langsung dari pusat data mereka. Syarikat itu turut mengumumkan keupayaan AI dan analitik yang dipertingkatkan dalam Cloudera Data Visualization, yang menyelaraskan aliran kerja AI merentasi awan, edge dan pusat data.

Apabila perusahaan bergerak daripada percubaan AI kepada pengeluaran, perbincangan telah berkembang: ia bukan lagi sekadar tentang lokasi data disimpan, tetapi tentang menyediakan AI dengan akses data yang selamat, boleh dipercayai dan ditadbir di mana sahaja ia berada. Menurut laporan terbaru Cloudera, The State of Enterprise AI and Data Architecture, hampir separuh syarikat menyimpan data mereka dalam gudang data. Dengan memastikan aplikasi AI boleh mengakses data ini secara selamat, organisasi dapat mengekstrak cerapan bermakna tanpa memindahkan maklumat sensitif keluar daripada persekitaran yang dilindungi. Pendekatan ini membantu meminimumkan risiko keselamatan, mengehadkan pendedahan pematuhan dan menyelaraskan operasi.

Dengan Cloudera AI Inference, yang dikuasakan oleh teknologi NVIDIA dan kini tersedia di setempat (on-premises), organisasi boleh melaksanakan serta menskalakan sebarang model AI, termasuk model terbuka NVIDIA Nemotron terkini—daripada LLM, pengesanan penipuan, penglihatan komputer, suara dan banyak lagi—secara langsung dalam pusat data mereka. Dipacu oleh timbunan AI NVIDIA, GPU NVIDIA Blackwell, NVIDIA Dynamo-Triton Inference Server dan mikroservis NVIDIA NIM untuk penyampaian model berprestasi tinggi dan boleh diskala, Cloudera AI Inference membolehkan pelaksanaan AI yang selamat dan ditadbir pada skala perusahaan, sambil memberikan kecekapan kos yang unggul dan ekonomi yang boleh dijangka. Ini menawarkan kecekapan kos yang unggul dan ekonomi yang boleh dijangka dengan mengelakkan kos awan yang tidak menentu. Organisasi memperoleh kawalan penuh terhadap kependaman, pematuhan dan privasi data sambil memastikan bahawa apabila AI beralih ke pengeluaran yang stabil, kos jangka panjang kekal lebih rendah dan lebih mudah untuk diurus.

Cloudera Data Warehouse dengan Trino, kini tersedia di persekitaran pusat data, membolehkan keselamatan, tadbir urus dan pemerhatian berpusat merentasi keseluruhan ekosistem data sambil mempercepatkan akses kepada pandangan analitik. Dengan analitik berkuasa AI dan visualisasi bersepadu, perusahaan boleh menukar data kompleks kepada hasil yang boleh dilaksanakan tanpa menjejaskan keselamatan, pematuhan atau kawalan operasi.

Pemertingkatan yang dilaksanakan terhadap Cloudera Data Visualization memperkasa organisasi untuk mendapatkan pandangan lebih kaya dan menyelaraskan aliran kerja berasaskan AI di pusat data dan seterusnya. Antaranya termasuk:

Annotasi AI: Menjana ringkasan dan pandangan kontekstual untuk carta serta visual secara serta-merta tanpa penulisan manual, sekali gus meningkatkan kejelasan merentasi keseluruhan ekosistem data anda

Ciri AI berdaya tahan: Ciri kukuh ini kini mampu menangani isu sementara serta menyediakan analitik penggunaan terperinci untuk pemantauan dan pengoptimuman yang lebih mudah

Log pertanyaan AI & keterkesanan: Setiap pertanyaan AI merekod ID mesej, cap masa dan soalan untuk tujuan keterkesanan, sekali gus menyelaraskan ketelusan serta penyelesaian isu

Pengurusan pentadbir dipermudah: Tugasan peranan pentadbir boleh dilakukan dengan mudah menggunakan parameter konfigurasi yang dikemas kini, sekali gus menyelaraskan tetapan berasaskan SSO dengan menghapuskan kelayakan keras serta promosi manual pengguna

“Peningkatan ini memberikan pelanggan kami tahap kawalan dan fleksibiliti yang lebih tinggi,” kata Leo Brunnick, Ketua Pegawai Produk di Cloudera. “Dengan Cloudera AI Inference, Cloudera Data Warehouse dengan Trino dan Cloudera Data Visualization yang kini boleh diakses di pusat data, organisasi boleh melaksanakan AI dan analitik dengan selamat tepat di lokasi data kritikal mereka. Ini bermakna perusahaan boleh memacu inovasi dan memperoleh cerapan tanpa menjejaskan keselamatan data, pematuhan atau kecekapan operasi.”

“Nilai data perusahaan direalisasikan apabila AI dapat dilaksanakan dengan selamat dan fleksibel tepat di lokasi data tersebut berada,” kata Pat Lee, Naib Presiden, Perkongsian Strategik Perusahaan di NVIDIA. “Kerjasama kami dengan Cloudera membolehkan pelanggan melaksanakan dan menskalakan inferens AI menggunakan GPU NVIDIA Blackwell, Dynamo-Triton serta mikroservis NIM, sekali gus memberikan kawalan, ekonomi yang boleh dijangka dan kecekapan pusat data.”

Layari laman web Cloudera untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Cloudera AI Inference, Cloudera Data Warehouse dengan Trino dan Cloudera Data Visualization.

Jangan lepaskan peluang bersama Cloudera di DeveloperWeek, 18–20 Februari 2026, yang akan menampilkan sesi mengenai kejuruteraan seni bina cloud-native open lakehouse dengan Apache Iceberg. Daftar di sini.

Perihal Cloudera

Cloudera merupakan satu-satunya syarikat platform data dan AI yang dipercayai oleh organisasi besar untuk membawa AI terus ke lokasi data mereka. Tidak seperti penyedia lain, Cloudera menawarkan pengalaman awan yang konsisten dengan penyatuan awan awam, pusat data di premis, dan edge — semuanya berlandaskan asas sumber terbuka yang telah terbukti. Sebagai perintis dalam bidang data besar, Cloudera memperkasakan perniagaan untuk menerapkan AI dan mengawal 100% data mereka dalam semua bentuk, sekaligus menambah baik keselamatan, tadbir urus serta cerapan masa nyata dan ramalan. Jenama terbesar dunia merentasi pelbagai industri bergantung kepada Cloudera untuk mengubah cara membuat keputusan demi meningkatkan keuntungan, melindungi daripada ancaman, malah menyelamatkan nyawa.

Untuk mengetahui lebih lanjut, layari Cloudera.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X. Cloudera dan tanda berkaitan merupakan tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cloudera, Inc. Semua syarikat dan nama produk lain mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing.

Hubungi

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com